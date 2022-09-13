Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası çerçevesinde ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Sergisi’ kent halkının beğenisine sunuldu.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası çerçevesinde ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Sergisi’ kent halkının beğenisine sunuldu.

Eskişehir’de “Ahilik Haftası” kentin birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. “Ahilik Haftası” çerçevesinde yapılan etkinliklerden birisi de Vilayet Meydanı’nda açılan ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Sergisi’ oldu. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin düzenlediği sergide faytoncu, bakırcı, sepetçi, derici ve minare ustası gibi Türk kültüründe önemli yeri olan birçok mesleği yerine getiren ustaların fotoğrafları yer aldı. Sergiye vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve bol bol fotoğraf çektikleri gözlemlendi.