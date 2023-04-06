Günümüzün hazır yemek ve fast-food anlayışıyla unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve destekleriyle yeniden günlük hayatımıza girdi. Nitelikli tarım kapsamında üreticiyi yöresel ürünlere yönelten Başkan Güler, bu ürünlerden elde edilen lezzetler için hem satış mağazaları oluşturdu hem de kadınları kooperatifleşmeye teşvik etti.

Ordu’nun ilçelerinde geçmiş yıllarda üretimi yapılan, sofraları renklendiren ancak unutulmuş lezzetler tekrar gün yüzüne çıkartıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin tarım şirketi ORTAR tarafından üreticiler yöresel ürünlere yönlendirildi. Üretilen yöresel ürünlerin bir yandan sözleşmeli tarım kapsamında alımını yapan ORTAR, bir yandan da kadınları ekonomik kazançlarını sağlamaları için kooperatifleşmeye teşvik etti.

19 ilçede üretimi yapılan, kurulan kadın kooperatifleri tarafından paketlenerek satış ve pazarlaması yapılan 100’e yakın yöresel ürün tekrar gün yüzüne çıktı. Gün yüzüne çıkan ürünler Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kurulan Yöresel Ürünler Satış Mağazalarında satışa sunuldu. Mağazalarda doğal erişteden siyez buğdayına, tereyağından bal ve pekmeze, yumurtadan reçele, turşudan sirkeye, Akkuş fasulyesinden salep ve yöresel bitki çaylarına kadar 100’ün üzerinde ürün çeşidi bulunuyor.

Fabrikasyon değil tamamen organik

Kurulan bu satış mağazalarının hem istihdama hem de ekonomiye önemli katkı sağladığının altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her alanda yöresel ürünlerin üretimine ve kadın üreticilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, Ordu’nun şehirlerarası geçiş güzergâhı üzerinde kurduğumuz, Yöresel Ürünler Satış Mağazaları aracılığıyla 19 ilçemizde bulunan ve unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar tüketicilerle buluşturuyoruz. Kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri Büyükşehir olarak alarak aracısız tüketiciye bu mağazalar ile satışını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışma sayesinde hem şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş ürünlerini tekrar gün yüzüne çıkartmış oluyor hem de bu ürünleri üreten kadınlarımıza ekonomik destek sunmuş oluyoruz” dedi.

Satış mağazalarının sayısı artacak

Son 4 yılda Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı ilçelerinde kurdukları satış mağazalarında salep, siyez buğdayı, turşu, fındık, bal, reçel, çay, arı sütü, kolonya, erişte, tereyağı, bal, Akkuş fasulyesi, yumurta, reçel, marmelat, turşu ve sirke çeşitleri gibi yöresel ürünlerin yanında daha nice ürünler bulunduğunu belirten Başkan Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu satış noktalarının sayısını ilerleyen günlerde daha da artırarak kadınlarımıza daha fazla ekonomik destek sunmak istiyoruz. Bu ürünler haricinde hayvancılık alanında da yakın zamanda bu satış noktalarında yine kadınlarımızın ürettikleri ürünler yer alacak. Bu çalışma da arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. İnanıyorum ki kısa süre içinde şehrimizin her noktasında üretilen ne varsa bu mağazalarda olacak. Kadınlarımız üretsin biz büyükşehir olarak onlardan alarak katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.