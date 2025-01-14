Mustafakemalpaşa Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu güne kadar herhangi bir somut adım atılmayan Kestelek Kalesiyle, Türkiye çapındaki araştırma projesinde boy gösterecek.

Projeleriyle her yıl ayrı bir başarı hikâyesi yazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yılki yarışma için tarihi kaleyi mercek altına aldı. Kalenin mevcut durumunun üzüntüyle karşılanması ve restorasyon beklentisi, projenin çıkış noktası olurken, dedektif gibi çalışan öğrenciler, yüzlerce yıllık kültürel mirası tarih ekosistemine dahil etti. Araştırma ekibi, tarihi eser hakkında prototip ve görsellerle desteklenen, coğrafi, mimari ve tarihi bilgilerin toplandığı detaylı bir ön hazırlık yaptı.

Gençleri gözlem yapmaya teşvik etmek ve belirlenen temalar ile ilişkilendirilen özgün fikirleri araştırma projesine dönüştürmek hedefiyle düzenlenen araştırma projesi yarışması için tanıtım çalışmaları başladı. Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, bu yıl 19’ncusu düzenlenecek yarışmada, 11. yüzyıldan kalma Bizans eseri ‘Kestel Kalesi Projesi’ ile boy gösterecek.

Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri bulunan okul, Mustafakemalpaşa’ya 23 kilometre uzaklıktaki kırsal Kestelek Mahallesi’nde 30 dönümlük alan üzerinde kurulu kalenin tarihine ilişkin hazırladıkları kapsamlı projeyi yarışmaya sunacak. İngilizce Öğretmeni Serkan Zengin’in danışmanlığında 9’ncu sınıf öğrencileri Sümeyye Tosun ve Rabia Zengin’in kültürel miras alanında hazırladıkları proje, Hükümet Binası’nda açılan sergiyle tanıtıldı.

Projenin tanıtımına yönelik görsellerin sergilendiği programa Kaymakam Mehmet Okur, Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, Okul Müdürü Ahmet Deniz, Kestel Muhtarı Kemal Doğru ve mahalle sakinlerini yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kale hakkında literatürde eksik olan verileri tarih ekosistemine dahil eden araştırma ekibi, toplumda kültürel farkındalığı artırmayı, kültürel mirasın turizme katılmasını ve nihayet bu eşsiz eserin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Savunma kalesi olarak inşa edilen ve çay yatağından 480 metre yükseklikteki Kestelek Kalesi’nin 11. yüzyıl Bizans eseri olduğunu ifade eden ekip, tarihte var olan antik yolun kanıtlarını da adeta dedektif gibi çalışarak ortaya çıkarıyor. Kalenin batı burcu ve tarihi surları hala ayakta dururken, diğer bölümler ise ormanların içinde toprak altında bulunuyor. Tarihi kaleyi her yönüyle gün yüzüne çıkarmaya dönük çalışmalar kapsamında hazırlanan sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Öğrenciler, 2021 yılında ‘Mustafakemalpaşa’nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri’ projesiyle bölge birinciliği, 2022 yılında ‘Ömeraltı Köyü Geleneksel Çatma Tomruk Evleri’ projesi ile Türkiye 2’nciliği ve Şehriman Mahallesi’ndeki 200 yıllık ‘Alabaşlar Geleneği’ ile de 2023’te Türkiye 1’incisi oldu.