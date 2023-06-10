Kırşehir’de Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle unutulan çocuk oyunları yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Akpınar ilçesi spor salonunda düzenlenen program ile ’Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliği düzenlendi. Çocuklara, teknolojiyle birlikte unutulan ve unutulmaya başlamış geleneksel oyunlar hatırlatıldı. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği programda; saklambaç, ateş oyunu, beştaş, birdirbir, yakar top gibi oyunlar yeniden hatırlatılarak çocuklardan da kendilerinden sonraki nesiller için öğrendikleri oyunu öğretmeleri ve yaz tatilinde teknolojiden uzak kalarak öğrendikleri oyunları oynamaları istenildi. Akpınar Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Akpınar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlik sonrası dereceye giren takımlara kupa ve öğrencilere madalya verildi.