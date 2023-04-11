Mersin Yenişehir Belediyesi, Cengiz Toraman tarafından yazıp yönetilen, Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Unutma Bizi” oyununu Mersinli sanatseverlerle buluşturacak. Oyun, 13 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek.

Orhan Aydın ve Levent Üzümcü oyunda Uğur Mumcu’nun hayatını anlatacak. Tiyatroda piyanist Dengin Ceyhan ve solist Gülcan Altan da sahne alacak.

Mersinlileri oyuna davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “ Uğur Mumcu, ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biriydi. ‘Ey halkım, unutma bizi!’ diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Elbette unutmadık ve unutmayacağız. Aydınlık bir ülke için verdiği demokrasi mücadelesini sahipleneceğiz. Uğur Mumcu’yu aramızdan koparılışının 30’ıncı yılında saygı ve özlemle anıyorum.” dedi.