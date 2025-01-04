Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Alzheimer(unutkanlık) veya demans(bunama) olmamak için beslenme alışkanlığımızı iyi düzenlememiz gerekiyor. Tuzlu yememek, daha çok Akdeniz tipi mutfak alışkanlığı dediğimiz sebze ve meyve ağırlık beslenmek, olabildiği kadar su tüketme oldukça önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Murat Terzi, Alzheimer ve demans hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Unutkanlık her yaş grubunda görülebilen bir şikayet olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Terzi, "Alzheimer ve demans, özellikle yaş arttıkça ilerleyen yaşlarda çok daha fazla karşımıza çıkabilen şikayettir. Unutkanlık deyince ilk akla gelen hastalık Alzheimer hastalığı oluyor. Her unutkanlık Alzheimer olmuyor. Unutkanlık pek çok nedenle ilişkili olabilir. Bu bazen B12 vitamini eksikliği, bazen stresle ilişkili veya başka bir nedene bağlı olabilir. Öncelikle unutkanlığın nedenini ortaya koymak lazım. Biz unutkanlık şikayeti olan kişilerde öncelikle hastayı dinliyoruz. Bazı laboratuvar incelemeleri yapıyoruz. Bazen beyin görüntüleme incelemeleri yapıyoruz. Hastayı muayene ederek bu var olan görüntüleme ve verilerle beraber evet bu Alzheimer olabilir, hangi evresinde olabilir, veya demans dediğimiz nörolojik hastalıklarda da olabilir diyoruz. Bu tanıyı koyduktan sonra hastalarımıza özellikle ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini iyi anlatmaya çalışıyoruz. Burada hasta yakınlarına çok önemli bir iş düşüyor. Alzheimer gibi özellikle orta ve ileri derece unutkanlığı olan hastalarda bazen davranış problemleri ve kendi öz bakımlarını yapma gibi sorunlar olabiliyor. O nedenle biz hasta yakınlarının da işin içinde olmasını istiyoruz. Hastaya fizik tedavi, psikiyatrik tedavi gibi uygulama yapılması gerekiyor. Bütün bu süreç içerisinde hastalarımızın düzenli kontrole gelmeleri bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

Hastalara uyarılar

Prof. Dr. Murat Terzi, Alzheimer veya demansa yakalanmamak için şu tavsiyelerde bulundu:

"Demans genellikle 60 üzerinde olmakla beraber bazen erken yaş grubunda da görülebiliyor. Ailede genetik olarak demans öyküsü varsa bu diğer kuşaklarda erken yaşlara doğru gidebiliyor. O yüzden bir iyi tanı koymamız için iyi bir muayene yapmamız gerekiyor. Alzheimer ve demans olmamak için beslenme alışkanlığımızı iyi düzenlememiz gerekiyor. Tuzlu yememek, daha çok Akdeniz tipi mutfak alışkanlığı dediğimiz sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, olabildiği kadar su tüketme oldukça önemlidir. Hobilerimizi devam ettirmemiz lazım. Bulmaca çözmek, haber takibi yapmak, sanatsal ve sportif faaliyetleri devam ettirmek oldukça önemlidir. Haftada 3 gün açık havada yürüyüş yapmak, düzenli egzersiz yapmak, ev veya iş ortamında çok önemli olmadığı sürece değişiklik yapmamak önemlidir."