Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu saat 10.15’te başladı. İzmir’de bir aday kimliğini unutunca bir başka adayın velisi arabasına atlayarak adayın evinden kimliğini aldı. Unutkan aday, fedakar veli sayesinde sınava 3 dakika kala kimliğine kavuştu.

Yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de adaylar, YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri için sabahın erken saatlerinde okullara gitti. Üniversite adayları ve veliler, okul kapılarının kapanma saati olan 10.00’dan önce okul bahçelerinde yerlerini aldı. Okulda görevli yetkililer, üst aramasının ardından adayları sırayla içeri aldı. İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan bir aday ise kimliğini unuttuğu için zor anlar yaşadı. Üst aramasından geçen ancak kimliği gelene kadar içeri giremeyeceği söylenen adayın yardımına bir başka adayın velisi koştu. Kimliğini unutan adayın telefonuyla birlikte arabayla adayın evine giden veli, sınavın başlamasına 3 dakika kala kimliği yetiştirdi. Unutkan aday, kimliğin gelmesiyle sınav salonuna giriş yaptı.

Kimliğini unutan öğrenciyi tanımadığını belirten Meriç Kırık, “Bir öğrenci kardeşimiz kimliğini unutmuş, velisinden kimliğini alıp kendisine ulaştırdım. Kendisini tanımıyorum. Benim de kızım bu okulda sınava girdi. Öğrenci kardeşimizi kapıda beklettiler. Ben de kimliğini son dakika ulaştırabildim” dedi.

Veliler okul bahçesinde ter döktü

Çocuğunun sınavdan çıkmasını bekleyen Tuğba Yüce ise, “Bu elbette bir günlük bir süreç değil, 12 yıldır hazırlanıyoruz ama özellikle son bir yıl çok yoğun geçti. Çocuğum hukuk fakültesini kazanmak istiyor. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. İnşallah istediği yer olur” dedi.

Mesut Beşer isimli veli de, “Bu dönem oldukça güzel ve başarılı geçti. Çocuklarımız ellerinden geleni yaptığı sürece biz velilere çok da iş düşmüyor, her şey onlarda bitiyor. Bu süreçte çok destek olduk, onu rahatlatmak amacıyla konuşmalar yaptık. Dünkü sınav çok güzel geçti, bugün de aynısını bekliyoruz” diye konuştu.