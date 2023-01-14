Ünü ülkeyi aşan ve "Kebapçı Yalçın" adıyla bilinen Mehmet Taşdelen, kebap yapımına dair tüyolarını paylaştı.

Ünü ülkeyi aşan ve "Kebapçı Yalçın" adıyla bilinen Mehmet Taşdelen, kebap yapımına dair tüyolarını paylaştı.

Günümüzde yemeğin; kültürün önemli bir parçası, bir sosyalleşme aracı, iletişim biçimi ve seyahat nedeni olabildiğini belirten Mehmet Taşdelen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ise tarihi derinliği gibi nedenlerle önemli bir kültür bölgesi olduğunu söyledi.

Taşdelen, "Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda lokantadan çok, kale etrafında ve çarşı içlerinde küçük dükkanlarda yer alan kebapçılar, karın doyurulan yerlerin başında gelirdi. Kebapçılar, ciğer kebabı, çartlak kebabı, ciğer kavurma, dalak, böbrek, tike et kebabı ve zırhta çekilmiş kıyma kebabı yapar satarlardı. Bu kebapçılar aynı zamanda kasaplık da yaparlardı. Kıyma makinesinde çekilmiş etten kebap olmaz. İyice bilenmiş keskin bir zırh etinizi çekmeniz için olmazsa olmazlardan. Büyük boyutlu çift saplı Antep dövme zırh işinizi kolaylaştırır. Çelik zırhlar da mevcut. Burada en önemlisi, kullandığınız zırhın keskin olması. Aksi halde etiniz ezilir, siz de yorulursunuz, ayrıca damaklarda kalıcı bir lezzet yakalayamazsınız. Genelde bir kilo yağsız kuzu etine 250-300 gram kadar kuyruk yağı kullanılır. Etin yağ durumuna göre 50-100 gram az yağ kullanabilirsiniz. Burada püf noktası, kuyruk yağını kesinlikle daha az kullanmamaktır. Çünkü kebabı kebap yapan, içine koyulan kuyruk yağıdır. Kebapçı Yalçın’da tüm ziyaretçileri işletmelerimizde damakları çatlatan kebap çeşitleriyle ağırlamak istiyoruz. İşimizin başında olduğumuz doğrudur" dedi.