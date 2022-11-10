Eşi Polen Atay’ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay, yargılandığı dava çıkışı müşteki avukatına saldırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Eşi Polen Atay’ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay, yargılandığı dava çıkışı müşteki avukatına saldırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Eşi yüksek mimar Polen Atay’ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Adil Can Atay ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Polen Atay ise katılmadı.

‘’Bornoz ipinin ucuna düğüm atılmış vaziyette yumak vardı’’

Duruşmada savunma yapan sanık Adil Can Atay, eşini öldürmeye teşebbüs etmediğini ve olayın tamamen intihara teşebbüs olduğunu söyleyerek, ‘’Fethiye’de annemin yanında tatil yaparken kavga ettik. Polen’i sakinleştiremiyordum. Gece yarısı İstanbul’a doğru yola çıktık. Polen ayrılacağımız endişesine kapıldı. Ertesi gün uyandığımda eşimin yanımda olmadığını görünce aşağı indim. O gün huzursuzdu. Gidip duş almasını söyledim, Polen tekrar yukarı gitti, ben aşağıda kaldım. Sonra yukarı çıktım, oda boştu teras kapısı açıktı. Terasa çıktım, onu göremeyince soyunma odasına doğru gittim. Soyunma odasının kapısı kapalıydı ve üzerinde bornoz ipinin ucuna düğüm atılmış vaziyette yumak vardı’’ dedi.

‘’Babamın durumu olmasına rağmen vermedim, kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum’’

Savunmasına devam eden Atay, ‘’Kapı kapalıydı, kapıyı açtığım anda Polen yığıldı ve sola doğru düştü. Ahşap çamaşırlığın üstüne çıkmış, onun üstü de kırılmıştı. Kapının aralığından girdim, yüzü mosmordu, ölü bir insanın suratı gibiydi. Boynunda bornozun ipi vardı, düğüm atmayı biliyordu. İp çok uzun değildi ancak yumağı yapıp kapının arka tarafına attıktan sonra sepetin üstüne çıkıp boynuna dolayacak kadar uzundu. Ben çözdüm, düğümü tam atamamıştı. Babamı aradım, site güvenliği aradım, 112’yi aradım. Olay tamamen bir intihardır. Eşime tek bir tokat dahi atmadım. Hakkımda iftira atınca da boşanma davası açtım. Benden 20 milyon lira tazminat istediler. Babamın durumu olmasına rağmen vermedim, kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum. Boşanma davamız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Duruşma düzenini bozanlar uyarıldı

Duruşmada savunma ve beyanlar alınmaya devam ettiği sırada mahkeme başkanı, taraf avukatlarının, sanığın ve sanığın izleyici olarak orada bulunan babasının söz verilmeden sık sık araya girmeleri üzerine duruşma düzenini bozmamaları konusunda herkesi uyardı. Mahkeme başkanı taraflara, bir daha tekrarlanması halinde Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince tutuklanmalarına ya da salondan çıkartılmalarına karar verileceğini yönünde uyarıda bulundu.

Taraf avukatları salondan dışarı çıkarıldı

Mahkeme devam ettiği sırada, sanık avukatı Dilan Işık Candan son kez savunma yapmak için söz istedi. Mahkeme heyeti başkanı ise daha önce beyanların alındığını söyleyerek söz vermedi ancak Candan talebini yineleyince, güvenlik eşliğinde salondan çıkartılmasına dair karar verildi. Hemen ardından beyanda bulunmak isteyen müşteki avukatı Sibel Engin de aynı talebi söyleyince, mahkeme başkanı onun da aynı şekilde dışarı çıkarılmasına hükmetti.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki Polen Atay’ın gelecek celse hazır edilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Avukatın şikayeti üzerine binadan çıkmadan geri getirildi

Duruşmanın ardından dışarı çıkartılan iki kadın avukat salonun kapısını yanında dururken, sanık Adil Can Atay dışarı çıkmak için hareket etti. Atay duruşma salonunun kapısından geçtiği sırada müşteki avukatı Sibel Engin, ‘neden saldırıyorsunuz’ diyerek Atay’a yönelik tepki gösterdi. Atay ise ‘ne saldıracağım avukat hanıma’ diyerek oradan uzaklaşmaya başladı. O sırada duruşma salonuna giren avukat Sibel Engin ise mahkeme başkanına sanık Atay’ın kendisine omuz atığını ve mesleğini yapmasının engellendiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Atay’ın yakalanarak geri getirilmesine ve hakkında tutuklama kararı verilmesine hükmetti. Sanık Adil Can Atay binada ayrılmadan güvenlik birimlerince yakalanarak mahkemeye getirildi.

Avukata saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı

Hakimin ‘neden omuz attın’ diye sorması üzerine Atay, “Omuz atmadım, Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Önü kasten bloke etmişti” şeklinde konuştu. Mahkeme başkanı, sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Sibel Engin’e kasten omuz attığını ve sarstığını, tanık beyanları ile gösterilen görüntülerle sabit olduğunu söyleyerek sanığın 3 gün süreyle disiplin hapsine kesin olarak çarptırılmasına hükmetti. Karar üzerine sanık Adil Can Atay, mahkemeden polis eşliğinde çıkartılarak tutuklama işlemelerinin yapılması için karakola götürüldü.