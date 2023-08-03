Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve Başkanlar Kurulu Başkanı Abdelılah Elhaloutı Hak-İş’e ziyarette bulundu. Hak-İş Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu’nun UNTM ile olan ilişkileri, Hak-İş’in dış ilişkiler faaliyetleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UNTM Genel Başkanı Zouıten Mohamed, görüşmede yaptığı konuşmada iki konfederasyon arasındaki iş birliğine dikkat çekerek, bunu gelecekte daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca uluslararası düzeyde birlikte daha fazla iş birliği yapmaları gerektiğini de dile getiren Mohamed, Hak-İş’in uluslararası düzeydeki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, ‘Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği’ni UNTM ile beraber kurduklarını, bu nedenle UNTM’nin Hak-İş açısından özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Ayrıca UNTM’nin kuruluşunun 50’inci yılında olduklarını hatırlatarak, “Fas’ta da geniş kapsamlı kutlamalar yapılıyor. Hak-İş olarak da nice 50 yıllara diyerek kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

“UNTM’nin uluslararası konfederasyonlara üyelik konusunda bizden bir talebi olursa destek vereceğiz”

Arslan iki konfederasyonun birbirine yakınlaşmasını sağlayan en önemli konuların başında uluslararası ilişkilerin geldiğini dile getirerek, “Dostlarımızla da bu ikili iş birliği çerçevesinde uluslararası alanda da neler yapabileceğimiz konusunda birlikte çalışacağız. Bunun en önemli hususlarından bir tanesi ILO’da Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinin önünde yaptığımız Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek Eylemi’ydi. Ayrıca UNTM’nin uluslararası konfederasyonlara üyelik konusunda bizden bir talepleri olursa destek vermeye devam edeceğiz. Yaptığımız bütün toplantılarda gördüğümüz şu ki UNTM’nin büyük oranda Hak-İş’le aynı istikamette düşünen bir yapısı var” açıklamasında bulundu.

Konfederasyon düzeyindeki ilişkilerin ileri seviyede olduğunu fakat bunun sendikal düzeyde aynı seviyelerde olmadığını dile getiren Arslan, Bunun için UNTM ve Hak-İş konfederasyonlara bağlı sendikalarının ikili iş birliği içerisinde olmaları için gerekli çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Arslan, son 40 yılda emeğin mili gelirden aldığı payın düştüğünü, sermayenin ise milli sermayeden payının arttığını belirterek, bunun bütün dünyadaki emekçilerin daha fazla iş birliği yapması gerektirdiğini vurguladı. Bunun tersine çevrilmesi gerektiğini de belirten Arslan, UNTM ile birlikte iş birliği yaparak bu konuda mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

"Türkiye sahip olduğu potansiyeliyle tüm sorunların üstesinden gelebilecek bir altyapıya sahip"

Emekçilerin tüm sorunlarının farkında olduklarını ve bu sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini söyleyen Arslan, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye gerçekten dinamik nüfusu, müteşebbis ruhu ve potansiyeliyle bu sorunların üstesinden gelebilecek bir altyapıya sahip. Bütün bu yaşadığımız zorlukların geçici olduğunu, bunu ortadan kaldırmak için toplumun her kesimi olarak ortak hareket etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu zorlu süreci Türkiye ve bölgemizin kısa zamanda atlatmasını bekliyoruz. Bütün dünyayı saran yüksek enflasyon, ona bağlı yoksullaşma, işsizlik ve ücretlerin yetersizliği bütün bunlar ortak mücadele alanlarımız. Bunun üzerine yeni ortaya çıkan iklim değişikliği ve su gibi konular da konfederasyonumuzun öncelikli gündemleri arasında” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve UNTM Genel Başkanı Zouıten Mohamed, karşılıklı olarak birbirlerine plaket takdiminde bulundu.