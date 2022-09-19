Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’a giden ve burada açıklama yapan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi’ye tepki gösterdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’a giden ve burada açıklama yapan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi’ye tepki gösterdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’a giden ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi’in, yaşanan çatışma ile ilgili Azerbaycan’ı suçlayarak, "Sınır çatışmalarının Azeri saldırıları tarafından tetiklendiği açık. Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" sözlerine tepki gösterdi. Söylenenlerin bir suçlamadan ibaret olduğunu belirten Serdar Ünsal, “ Ateşkesi bozan Ermeni ordusudur. Saldıran sınır hattına mayın döşeyen Ermenilerdir. ABD her zaman olduğu gibi Ermeni yanlısı bir tutum içindedir. Pelosi, Ermeni yanlısı bir politikacıdır. Ve heyetinde Ermeni yanlısı kongre üyelerinin bulunması bunu ispatlamaktadır” dedi.

ABD’de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını belirten Ünsal, “Pelosi’nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD’deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görmekteyiz. ABD’nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya’ya taşınması haksız yere Azerbaycan’ın suçlanması açıkça taraf olduğunu ortaya koymuştur“ şeklinde konuştu.

Serdar Ünsal şunları kaydetti: “ Asıl soykırımcı saldırganın kim olduğunu Pelosi görmek ve bilmek istiyorsa Iğdır’a Van’a Kars’a Erzurum’a gelsin 1915-1920 yıllarında Ermenilerin yaptıkları soykırımları görsün.1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde ki Soykırımı görsün. Adaletten bahseden Pelosi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırganlık politikası, Erivan’da yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının evlerinden atılarak uzaklaştırılmasını, Azerbaycan topraklarını yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunması ve yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı yapılan etnik temizlikle ilgili bugüne kadar herhangi bir tutum sergilememesi taraf olduğunu Ermeni yanlısı olduğunu Ermeni lobisinin etkisine girdiğinin bir göstergesidir. Ermeni yanlısı açıklamalarından dolayı kendisini kınıyoruz. Açıklamaları bölge barışına bir darbedir” dedi. Ünsal, Ermenilerin, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırısını da kınadıklarını söyleyerek, Ellerinde Ermenistan bayrakları ile büyükelçiliğe girmeye çalışan gözü dönmüş Türk düşmanı saldırganlara Fransa göz yumuş Azerbaycan Büyükelçiliğini koruyamamıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden önceki cumhurbaşkanları gibi Ermeni seviciliğine soyunmuş durumdadır. Geçmişte Türk Büyük elçilerini şehit eden Asala’ya destek veren Fransa şimdide Azerbaycan Büyük elçiliğine yapılan saldırıya destek veriyor. Elçilikleri korumuyor güvenliği sağlamıyor. Fransa’ya yazıklar olsun diyor bu Ermenilere göz yummasını kınıyoruz.”