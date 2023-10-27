Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini Gazze’deki insani krize değinerek, "Gazze’de çok daha fazla kişi, uygulanan ablukanın sonuçlarından dolayı ölecek. İhtiyaç duyulan şey, anlamlı ve kesintisiz yardım akışıdır. Başarılı olmak için, bu yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacak insani bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, Doğu Kudüs’teki UNRWA merkezinde Gazze Şeridi’ndeki duruma yönelik basın toplantısı gerçekleştirdi. Lazzarini, “Biz konuşurken Gazze’deki insanlar ölüyor. Bombalardan ve saldırılardan ölüyorlar. Yakında çok daha fazlası, Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın sonuçlarından dolayı ölecek. Temel hizmetler çöküyor. İlaç tükeniyor. Yiyecek ve su tükeniyor. Gazze sokakları atık suyla dolmaya başladı. Hastalık riskleri giderek artarken Gazze, büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde” ifadelerini kullandı.

"Abluka, 2 milyondan fazla insanın toplu olarak cezalandırılması için kullanıldığı anlamına geliyor"

Lazzarini, “Birkaç gün önce akaryakıt tedariki olmazsa insani operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz konusunda uyarmıştım. Uyarım hala geçerli. UNRWA, son birkaç gündür yakıt tüketimini büyük ölçüde kısıtladı. Bunun bir bedeli oldu. Ekibimiz hiçbir insani yardım çalışanının vermemesi gereken zor kararlar vermek zorunda kaldı” şeklinde konuştu. Fırınlar, hastanelerdeki yaşam destek makineleri ve daha fazlasının çalışması için yakıta ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lazzarini, “Abluka, çoğunluğu çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 milyondan fazla insanın toplu olarak cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor” dedi.

“Şu ana kadar sadece bir avuç yardım konvoyu gönderildi”

Lazzarini, “İnsani yardım koridorunun açılması için yoğun müzakereler ve bitmek bilmeyen mekik diplomasisi yürütüldü. Şu ana kadar sadece bir avuç yardım konvoyu gönderildi. Bu, Gazze’nin boğulduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Gazze halkı dışlanmış, yabancılaşmış ve terk edilmiş hissediyor. Geçtiğimiz hafta Gazze’ye giren tırların sayısını yakından takip ettim. Birçoğumuz bu tırlarda bir umut ışığı gördük. Ancak bu durum oyalayıcı bir hal alıyor. Bu birkaç tır, 2 milyon insan için hiçbir fark oluşturmayacak kırıntılardan başka bir şey değil. Günde birkaç kamyonun insani yardım için kuşatmanın kaldırılması anlamına geldiği mesajını vermekten kaçınmalıyız. Mevcut sistem başarısızlığa mahkumdur. İhtiyaç duyulan şey, anlamlı ve kesintisiz yardım akışıdır. Başarılı olmak için, bu yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacak insani bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu istemek için çok fazla bir şey değil” ifadelerini kullandı.

“En az 57 UNRWA personeli öldürüldü”

Sivillerin zaten çok büyük bir bedel ödediğini belirten Lazzarini, “1 milyondan fazla insan yerinden edildi, tüm mahalleler yerle bir oldu, binlercesi öldürüldü, binlercesi de yaralandı ve artık hastanelere neredeyse hiç erişim yok. Bizim gözetimimiz altında. Öldürülen meslektaşlarımızın sayısı arttıkça her gün Birleşmiş Milletler ve UNRWA için acı bir güne dönüşüyor. Bugün en az 57 meslektaşımın öldürüldüğü doğrulandı. Bir gün içinde 15 kişinin öldürüldüğüne dair teyitli bilgi aldık. Onlar anne ve babadır. Hayatlarını toplumlarına adamış harika insanlar. Gazze’de olmasalardı komşunuz olabilirlerdi. Bir meslektaşımız fırından ekmek almaya giderken hayatını kaybetti, 6 çocuğunu geride bıraktı. Bu arada milyonlarca Gazzeli ile aynı acıyı, korkuyu ve günlük mücadeleyi paylaşmalarına rağmen BM yeleğini giyip işe giden binlerce UNRWA arkadaşımız var. Onlar bizim gerçek kahramanlarımızdır” şeklinde konuştu.

“İlk kez insanların artık aç olduğunu bildiriliyor”

Lazzarini, “Gazze’deki meslektaşlarım son kamu hizmetlerinin de çöktüğünü, yardım operasyonlarımızın çöktüğünü ve ilk kez insanların artık aç olduğunu bildiriyorlar. Sivil düzen çöküyor ve öfke meslektaşlarıma yönelmeye başlıyor. Ne kadar dayanabiliriz? Birkaç günden fazla değil. UNRWA, ihtiyaç sahibi insanlara doğrudan yardım sağlayan bir kuruluştur. Tüm tedarikçilerimiz ve ortaklarımız, incelenmektedir. En çok ihtiyacı olanlara yardım yapıyoruz. Konvoylarımız ve rotaları ilgili yerlere bildiriliyor. UNRWA hiçbir insani yardımı yanlış ellere yönlendirmez ve yönlendirmeyecektir” dedi.

“Bu insanlık trajedisine artık göz yumamayız”

Lazzarini, “Savaş kurallarının bu savaşta da uygulanması yönünde defalarca yaptığımız çağrıyı duydunuz. Bu, uluslararası insancıl hukukun uygulanması anlamına gelir. Hastaneler, okullar, güvenlik arayan yüz binlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan BM binaları gibi sivil alanların korunması gerekiyor. Bunun için Gazzeli sivillerin insani yüzünü görmemiz gerekiyor. Gazze’den sürekli tarifsiz acıların görüntüleri ve sesleri yayılmaya devam ederken kimse ‘bilmiyordum’ diyemez. Bu insanlık trajedisine artık göz yumamayız. Milyonlarca insan, özellikle bu bölgede, hatta daha çok Gazze’de ‘neden dünyanın harekete geçip bu yeryüzündeki cehenneme son verme iradesi yok’ diye soruyor. Bir cevabı hak ediyorlar. Bunun geciktirilmesi bölgedeki kutuplaşmayı derinleştirecek ve bölgesel yayılma riskini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Genel komiser olarak dayanışmayı ifade etmek, halkın ve UNRWA personelinin sesinin duyurmak için Gazze’yi ziyaret etmeyi planladığını belirten Lazzarini, “Gazze, 30 yılı aşkın bir süre önce insani yardım görevlisi olarak kariyerime başladığımda bulunduğum yerdi. Bugün olmam gereken yer burası” diye konuştu.