Pırlanta taşlara olan yoğun ilgiyle birlikte daha ekonomik olan ve son yıllarda tercih edilen değerli taşlar arasında yer alan mozanit taşı, hem avantajlı fiyatıyla hem de parlaklığıyla dikkat çekiyor. Sanat dünyasının gizli tercihi olan mozanit, pırlantadan ayırt edilemiyor.

Pırlanta taşlara olan yoğun ilgiyle birlikte daha ekonomik olan ve son yıllarda tercih edilen değerli taşlar arasında yer alan mozanit taşı, hem avantajlı fiyatıyla hem de parlaklığıyla dikkat çekiyor. Sanat dünyasının gizli tercihi olan mozanit, pırlantadan ayırt edilemiyor.

Mozanit, silikon karbid olarak bilinen sınırlı miktarda ve küçük parçacıklar halinde bulunan, dünyada doğal olarak oluşan bir mineral olarak karşımıza çıkıyor. Morötesi ışık altında incelendiğinde ortaya çıkan çok hafif yeşil, sarı ya da gri parıltı, taşın mozanit olduğunu gösterebiliyor. Pırlanta taşlar doğada bulunurken, mozanit taşlar ise laboratuvar ortamında yapılıyor.

Pırlantadan farkı

Diğer değerli taşlardan daha parlak olan mozanit, ayrıca daha sert ve dayanıklı. Çizilmelere, parçalanmaya karşı dirençli olan taşın mücevher onarım işlemleri sırasında ısı hasarı yaşama ihtimali daha düşük. Mozanit taş, muhtemel ev yangınlarında görülen aşırı sıcaklıklarda dahi hayatta kalabiliyor. Çizilmeye ve aşınmaya karşı dirençli olmasıyla bilinen mozanit, pırlantadan sonra, 9,25 sertlikle diğer bütün yakut ve safir gibi değerli taşlardan daha sert olarak biliniyor.

24 yıldır değerli taş uzmanlığı yapan Alp Taşlı, mozanit taşları, "Aslında laboratuvar ortamında geliştirilen, silikon karbid adını verdiğimiz maddeden elde edilen bir taştır. Günümüzde pırlantadan ayır edilememektedir. Sertlik derecesi pırlantaya çok yakındır. Pırlanta doğaldır mozanit ise sentetiktir" şeklinde tanımlıyor.

"Günümüzde trendler arasında yer alıyor"

Mozanitin, fiyatının uygunluğu sebebiyle en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirten Taşlı, “Günümüzde trendler arasında yer alıyor çünkü fiyatları çok daha uygun ve bu yüzden tercih ediliyor. Bunların daha düşük kaliteli olanları var ama bunlar mozanitin yerini tutmuyor. Kalite değiştiği için biz de müşterilerle sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kesim ve berraklık olarak pırlanta aile aynı sadece daha parlak" ifadelerini kullandı.

Fırsatçılara dikkat

Mozanit taşın pırlantaya olan benzerliğinin zaman zaman sorunlara yol açtığını dile getiren Taşlı, “Pırlantadan tam olarak ayırt edilebilmesi için laboratuvar ortamında pahalı makineler yardımıyla kontrol edilmesi gerekiyor. Gözle ayırt etmenin imkânı yok. Bizim mağazamızda şu anda pırlanta hiç yok, tamamen mozanit üzerine. Bazen fırsatçılar oluyor, mesela bizden mozanit alıp pırlanta diye başka yerlere satmaya çalışıyor. Tüketicinin burada çok dikkatli olması gerekiyor. Benim önerim Bakanlığın yetki belgesi verdiği noktalar var onları tercih etsinler. Aynı zamanda tek bir kuyumcuları olsun ve sürekli onu tercih etsinler. Çünkü piyasada çok fazla kandırmaca oluyor, bu noktada özellikle sosyal medyayı önermiyorum” şeklinde konuştu.

“1 adet pırlanta fiyatına 6 tane mozanit taşı alınabiliyor”

Mozanit taşının fiyat olarak avantajlarından bahseden Taşlı, “1 karat tek taş yüzük fiyatı 80 bin Türk Lirası bandında, mozanit ise 13 bin 500 Türk lirası bandında ve her şey ayını ikisi de beyaz altın, ikisi de 1 karat ve ikisi de değerli taş. Biz bu taşı ilk getirdiğimizde pırlanta alamayanlar alsın diye düşündük, çünkü fiyatlar yüksek, ancak tam tersi oldu. 50 bin Türk lirası vermek yerine, 10 bin Türk lirasına istedikleri ürünü alabiliyorlar. Sanat camiasında ise ünlülerin gizli tercihi olarak geçiyor” ifadelerini kullandı.