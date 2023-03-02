Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Malatya’da konteyner ve çadır kentleri gezen ünlü isimler depremzede çocuklar ve aileler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Malatya’da konteyner ve çadır kentleri gezen ünlü isimler depremzede çocuklar ve aileler ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaraların sarılması için Türkiye tek yürek oldu. Depremzede vatandaşlar için maddi ve manevi her türlü destek sağlanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İletişim Başkanlığının desteği ile deprem bölgesine gelen oyuncu Tamer Karadağlı, Burak Haktanır, Nefise Karatay, Muhammed Emre Kaya, Haluk Özenç, Mert Özbek, Tutku Topaç, Ali Pınar, Çağıl Aydıner, Musa Evren, ses sanatçısı Züleyha Ortak, Yapımcı Banu Ergin, dijital içerik üreticisi Nursen Şenyurt, influencer Buse Turan, şarkıcı Beste Korkmaz depremzede çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Çadır kentte bir çadırı ziyaret eden ve çocuklarla eğlenceli vakit geçiren oyuncu Tamer Karadağlı ise çadırda kalan ailelere yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Depremden en çok çocukların etkilendiğini ve onların morallerini düzeltmek için yanlarında olduklarını ifade eden Karadağlı, “Çocuklarla bir arada olalım onların morallerini düzeltelim tanıdık yüzler gördükleri zaman bu sevinç onlara uzun süre yetecek diye çocuklar ve ailelerle bir araya geldik. Depremzede aileler ve çocuklarla bir araya gelmek dünyalara bedel. Onlarda tebessüm oluşturmak için geliyoruz. Ekranlarda seyrettikleri insanların onların yanında olması onlar için çok önemli. Ülkenin gelecekleri çocuklar en büyük zararı onlar gördü. Onlara bu süreci mümkün olduğunca hissettirmeden geçirmek gerekiyor” dedi.