Bakırköy’de bir mekanın açılışına ünlü oyuncu Burak Sarımola, Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere, Aycan Yanaç, Doğan Keser, Nilay Dorsa ve Ozon Orhon gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü isimler açılışa damga vururken, vatandaşlar ünlü isimlere yoğun ilgi gösterdi.

Bakırköy’de bir mekanın açılışına ünlü oyuncu Burak Sarımola, Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere, Aycan Yanaç, Doğan Keser, Nilay Dorsa ve Ozon Orhon gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü isimler açılışa damga vururken, vatandaşlar ünlü isimlere yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçı Oğuz Doğanay, Bakırköy’de büyüklüğü 300 metrekareyi bulan ve stüdyonun mimarisini tamamıyla kendisinin yaptığı mekanının hazırlıklarını tamamladı. Oğuz Doğanay’ın mekanın açılışı için düzenlediği törene oyuncu Burak Sarımola, Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere, Aycan Yanaç, Doğan Keser, Nilay Dorsa ve Ozon Orhon gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü isimler açılış törenine adeta damga vururken, sokakta bulunan vatandaşlar ünlülere yoğun ilgi gösterdi. Açılışta duygularını dile getiren Oğuz Doğanay, Çocukluğundan bu yana çizime karşı hep bir merakı olduğunu ve bu yeteneğinin üzerine giderek Türkiye’de tanınan bir sanatçı olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Oğuz Doğanay açılışla birlikte stüdyosunda 12 kişilik bir sanatçı ekibiyle hizmet vermeye başladı.