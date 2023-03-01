Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konteyner ve çadır kentleri gezen ünlü isimler, bir depremzedenin kaldığı AFAD çadırına İstanbul’un fethini çizdiler.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konteyner ve çadır kentleri gezen ünlü isimler, bir depremzedenin kaldığı AFAD çadırına İstanbul’un fethini çizdiler.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından İletişim Başkanlığının desteği ile deprem bölgesine gelen oyuncu Tamer Karadağlı, futbolcu Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir, Gökhan Karacık, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Derda Yasir Yenal, Muhammed Emre Kaya, Muhammed Burak Haktanır, Onur Yaprakçı, Emir Rıfat Işık, Caner Otrakçı, Necati İşbilen, Musa Evren, Recep Çavdar, Emre Bulut, Mustafa Kocabey, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes, İslahiye ve Nurdağı’nda depremzede çocuklar ve aileleri ile buluştu.

Türk kahvesi ikram edildi

Çadırkentte depremzede bir bebeği kucağına alarak seven Tamer Karadağlı ve ünlü isimler, bir çadırı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan ünlü isimler, çadırda kalan ailelerin yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Çadırda kalan aile ise ünlü isimlere Türk kahvesi ikram ederek, destekleri için teşekkür etti.

Siyah beyaz kalp çizdi

Çadırkentte çocukların etkinlik alanını gezen Tamer Karadağ ve beraberindeki ünlü isimler, çocukların hep bir ağızdan söylediği ’Hayat Bayram olsa’’ şarkısı ile karşılandı. Tamer Karadağlı, hangi takımı tuttuğunu soran çocuklara ‘’Beşiktaş’’ yanıtını verdi. Çocuklarla birlikte çadıra resim yapan Karadağlı, ’’siyah ve beyaz’’ renklerindeki boyalarla kalp çizdi.

İstanbul’un fethini resmettiler

Tanınan oyunculardan İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir ise çadıra İstanbul’un fethini resmetti. Oyuncu Ürün’in sprey boya ile Fatih Sultan Mehmet Han’ın silüetini, ses sanatçısı Aydemir ise surları şahin topları ve Türk bayrağını çizdi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın silüetini resmeden oyuncu İsmail Hakkı Ürün, "Birden aklıma geldi, çizdim. Nerden aklıma geldi bilmiyorum. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han’a benzettiler ve eklemelerini de daha sonra kendileri yaptılar. Fena da olmadı. Ben resim konusunda yetenekli birisi değilim ama böyle güzel bir resim ortaya çıktı. Arkadaşlar da ekleme yapınca anlamlı oldu’’ ddedi

Rap sanatçısı Resul Aydemir ise "Burada hem acıları paylaşmak hem de eksik şeyleri tamamlamak için buradayız. Amacımız, çocukların gündemini değiştirmek, onları bir saatliğine de olsa acı dolu bu gündemden çıkarmaktı. Biz de tarihimizi işledik. Kalıcı bir şey olsun istedik zaten burada çocuklar el basmışlar, çeşitli interaktif etkinlikler gerçekleştirmişler. Siluet yapılınca bayrağımızı, surumuzu, şahin toplarını da yaptık. İstanbul’un fethini bu çadırlarımıza işlemiş olduk’’ diye konuştu.

Resmin altına ’’FSM-1453’’ notunu da düşen ünlü isimler, çadırkentteki çocuklarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.