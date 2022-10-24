Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü’nde ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde yürütülen, "Mobilization of Youth for Entegration" projesi çerçevesinde “Gençler Sosyal Uyum İçin Sahnede” adlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü’nde ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde yürütülen, "Mobilization of Youth for Entegration" projesi çerçevesinde “Gençler Sosyal Uyum İçin Sahnede” adlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrencilerin entegrasyonunu ve kişisel gelişimlerini arttırmak için çeşitli faaliyetleri içeren proje çerçevesinde “Sinemada kariyer, sinema sektörü, Türk ve Dünya sineması” paneli Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ile Dr. Öğretim Üyesi Nur İncetahtacı’nın moderatörlüğünü yaptığı panele CJ ENM Türkiye Ülke Direktörü, Yapımcı, Dağıtımcı Ferhat Arslan ve Yönetmen, Film Yazarı Andaç Haznedaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

“Doğru insanlarla iletişim kurun”

Sinema sektöründe her ülkede bir merkez olduğunu belirten CJ ENM Türkiye Ülke Direktörü, Yapımcı, Dağıtımcı Ferhat Arslan, Türkiye’de sinema sektörünün merkezinin İstanbul olduğunu, sektörün yüzde 90’ının İstanbul’da faaliyet gösterdiğini söyledi. Öğrencilerin profesyonel kesimle daha çok yan yana gelmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, “Kariyer yaparken kiminle hangi aşamada, nasıl iletişime geçeceğinizi, hangi kurumlarda profesyonellik olarak ihtiyaç var bunları öğrenmeniz lazım. O yüzden bu tür toplantıları çok önemsiyorum. Bu bölümü niye okuyoruz? Mezun olduktan sonra ne yapacağınız? Sorularını daha okurken cevaplandırmanız, bu cevapla beraber de araştırarak doğru insanlarla, doğru şirketlerle iletişim kurarak kariyerinize yön vermelisiniz. Kariyerlerinize yön verirken de nerede ne eksik var? Sektör ne bekliyor? Sorularının cevaplanması, eğitimle beraber pratik hayattaki bileşenlerin doğru noktada birleşmesi çok önemli” dedi.

“Gaziantep’te kendimi evimde gibi hissediyorum”

Gaziantep Üniversitesinde bulunmaktan, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yönetmen, Film Yazarı Andaç Haznedaroğlu, “Daha önce yaptığım Suriyeli Mültecilerle ilgili film Gaziantep’te geçiyordu. Yaklaşık 500 aileyle röportaj için gelmiştim. Bu yüzden Gaziantep’ e geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi.

Bir yönetmen olarak doğunun, Gaziantep’in ve bu bölgenin tarihçesinin kendisini her zaman çok etkilediğini aktaran Haznedaroğlu, “Gaziantep ‘te çok sayıda film çekiliyor, İstanbul’dan sonra ikinci bir merkez olabilir potansiyeliyle bakıyorum. Sinema pratik işi, sette tecrübesi kazanılması gereken bir alan ve önemli olan hikaye. Sektörde en büyük sıkıntı senaryo ve bu yüzden öğrencilere hikayeye odaklanmalarını öneriyorum. İyi senaryo çıkarsa dünyanın her yerinde zaten o filmi çekebilirler” şeklinde konuştu.