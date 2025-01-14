Ünlü yönetmen Serdar Akar, sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme tartışmalarla ilgili, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Günümüzde artık oyuncuları da İnstagram takipçi sayılarına bakıp seçiyorlar. Nerde oynamış, nasıl oynamış bunlar önemli değil. İyi oyuncu bulmak zor, onu doğurmak gerçekten günümüzde kolay değil” ifadelerini kullandı.

Unutulmaz birçok dizi ve filme imza atan ünlü yönetmen Serdar Akar, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen ‘Yönetmen Söyleşileri’nde sinema tutkunlarıyla bir araya geldi. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde genç yönetmen Onur Güler’in moderatörlüğününde düzenlenen ve özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide, Serdar Akar unutulmaz yapımlarından, yönetmenlik ve sinema dünyasına dair merak edilen soruları cevaplandırdı. Gündemdeki sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme tartışmalarına da değinen ünlü yönetmen Serdar Akar, iddiaları “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözleriyle yorumladı.

“Dijital platformlar, seyirciyi tiyatroya yönlendiriyor”

Dijital platformların son dönemde seyirci alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çeken ünlü yönetmen, “Dijital platformların yaygınlaşması, sinema sektörünü elbette etkiliyor. Bu sene tiyatrolar çok fazla iş yapıyor. Pandemiden önce biraz tiyatro seyircisi artmıştı ama günümüzde tiyatroların bilet fiyatları yüksek olmasına rağmen çok daha fazla iş yapıyor ve kapalı gişe oynuyor. Bu durumda sinema pahalı demek tuhaf oluyor. Burada halk, ben sinema filmini zaten dijital bir platformda seyrederim, diye düşünüyor olabilir. Bundan sonra dünya belki de böyle olacak” diye konuştu.

“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”

Günümüzde sinema ve dizi sektöründe belirli yapım şirketleri ve menajerlerin tekelleşmesi tartışmalarına da değinen Serdar Akar, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Meşhur oyuncuların menajerleri olması gerekiyor. Çok meşhur olunca oyuncu, her rolün peşine düşüyor. Onun menajeri kimse, sektörde ona yakın olman gerekiyor. O menajerde kim kendisine daha yakın prodüktörse onunla yakınlık kuruyor. Bu bir zincirleme. Böyle bir ağ kuruluyor. Kapitalist sistemin temelleri bunlar. Bu ağ ister istemez oluşuyor. Günümüzde artık oyuncuları da İnstagram takipçi sayılarına bakıp seçiyorlar. Nerde oynamış, nasıl oynamış bunlar önemli değil. İyi oyuncu bulmak zor, onu doğurmak gerçekten günümüzde kolay değil” dedi.

“Belediyeler, film okullarının sayısını artırmalı”

Serdar Akar, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi projesini doğru bir çalışma olarak gördüğünü ifade ederek, “Yerel yönetimlerin bu tür çalışmaları çok doğru. Örnek verecek olursam İran sineması kuvvetlidir ve İran’da her kasaba ve mahallede tuhaf bir şekilde film okulu vardır. Bunu belediyeler yapıyor. Eğitim kadrosu da tabii ki çok önemli. Bu tür projeler ne kadar çoğalırsa o kadar iyi olur” diye konuştu.