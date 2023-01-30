Ayakkabı tasarımcısı Onur Ateş, By Onur Ateş markasıyla ünlü yıldızların da tercihi haline geldi. Dünyaca ünlü rapçilerden futbol dünyasının yıldızlarına çok sayıda tanınmış isim için ayakkabı tasarlayan Ateş, "Bizi tercih etmeleri gurur verici" dedi.

Ayakkabı tasarımcısı Onur Ateş, By Onur Ateş markasıyla ünlü yıldızların da tercihi haline geldi. Dünyaca ünlü rapçilerden futbol dünyasının yıldızlarına çok sayıda tanınmış isim için ayakkabı tasarlayan Ateş, "Bizi tercih etmeleri gurur verici" dedi.

Uzun yıllardır ayakkabı tasarımcılığı yapan ve By Onur Ateş adıyla kendi markasını kuran Onur Ateş, son dönemde ünlü yıldızların da dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü rap yıldızı Lil Pump, hiphopçı French Montana, futbol dünyasından Karim Benzema, Adil Rami, Eric Abidal, Türkiyeden başta Serdar Ortaç olmak üzere çok sayıda sanatçı için ayakkabı tasarlayan Ateş, "Dünya çapında tanınır bir kimlik kazandık. Bu yıldızların bizi tercih etmesi gurur verici" dedi.

Motivasyon kaynağı

Başarısının sırrının kalite ve özveri olduğunu dile getiren Onur Ateş, "Yola çıktığım ilk günden bu yana değişmeyen tek prensibim kalite ve özveri oldu. Bunlardan vazgeçmeyince başarı da kendiliğinden geldi. Şimdi Türkiyeye gelen ünlü yıldızlar ziyaretimize geliyor, siparişte bulunuyor. Her biri için ayrı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tasarımlarımızın beğenilmesi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı" şeklinde konuştu.

Ayaktaki imza

Onur Ateş, yıldızlarla çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Şimdi elimizde yine çok ünlü starların siparişleri var. Üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Dost başa düşman ayağa bakar derler ya, artık dostlar da ayağa bakıyor. O ayaktaki imza olmaya, zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Ülkemize ve markamızın amacına hizmet etmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Yakında markamızın adını daha çok duyacaksınız" diye konuştu.