Ünlü yazar Faik Baysal’ın oğlu Emre Baysal, söyleşi programında bir araya geldiği gençlere babasını anlattı. Emre Baysal, "Babam sabah 09.00’dan gece 00.00’a kadar kitap yazardı. Babamın bu sahneyi görmesini, burada gençlerle birlikte olmasını hep isterdim. Çok hoşuna giderdi" dedi.

Ünlü yazar Faik Baysal’ın oğlu Emre Baysal, söyleşi programında bir araya geldiği gençlere babasını anlattı. Emre Baysal, "Babam sabah 09.00’dan gece 00.00’a kadar kitap yazardı. Babamın bu sahneyi görmesini, burada gençlerle birlikte olmasını hep isterdim. Çok hoşuna giderdi" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde yazarlar Sibel Akkuzu, Ahmet Karakulak, Yasin Yarar ve Oğuz Şenses öğrencilerle bir araya geldi. Tes-İş Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen söyleşilere genç okurların ilgisi yoğundu.

Liselerdeki söyleşilerin ardından yazarlar Faik Baysal Kütüphanesi’nde kitapseverlerle buluştu. Kütüphanede Yazar Faik Baysal’ın oğlu Emre Baysal da hazır bulundu. Faik Baysal’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler veren yazarlar, aynı zamanda gençlere okumayı ve edebiyatı sevdirmek için yazarlık serüvenlerinden bahsedip, öğütlerde bulundu.

Etkinlikte duygu dolu anlar yaşayan Baysal, babasının kitaplarını imzaladı.

"Dünyanın en güzel lisanının Türkçe olduğunu söylerdi"

Ünlü yazarın oğlu Emre Baysal, "Babam sabah 09.00’dan gece 00.00’a kadar kitap yazardı. Babamın bu sahneyi görmesini, burada gençlerle birlikte olmasını hep isterdim. Çok hoşuna giderdi. Fransız okulunda okuyup, içlerinde yıllarca yaşayıp ve birçok dil bilmesine rağmen dünyanın en güzel lisanının Türkçe olduğunu söylerdi. Yabancı kelime kullanılınca hemen rahatsızlığını dile getirirdi. Reklamı olmayan, kendi ismini bir başkasına asla satmayan bir yazardı. Büyükşehir belediyemize, babama ve eserlerine muazzam bir şekilde sahip çıktığı için minnet borçluyuz" dedi.