Eğitimci Yazar Zekeriya Elifoğlu, 5. Kepez Kitap Fuarı’nda sevenleri ile söyleşi ve imza gününde buluştu.

5. Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlarla kitapseverler buluşmaya devam ediyor. Eğitimci Yazar Zekeriya Elifoğlu da, Mimar Sinan Kongre Merkezindeki fuarda sevenleri ile söyleşi ve imza gününde buluştu. Elifoğlu’nun “Kendine bir iyilik yap” konulu söyleşisi okuyuculardan yoğun ilgi gördü. Eğitimci Yazar Zekeriya Elifoğlu, duanın gücünü örneklerle anlattı. İnsanların kaderinin değişmeyeceğine inandıklarına değinip, Peygamber’in, “Kaderi ancak dua değiştirir” sözlerini paylaşarak, “Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Bizim samimiyetle dua etmemiz lazım. Söz vardır kalbinden çıkar, karşı tarafın kalbine isabet eder. Onun için duayı kalben yapın” dedi.

Hayatta insanların herkesten bir şeyler beklediğine değinen Elifoğlu, “Bazen çocuğumuzu, eşimizi, iş yerinde patronumuzu razı etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan bir şeyler bekliyoruz. Hocadan bir şeyler bekliyoruz. Halbuki rotayı şaşırdığımız için bunlar başımıza geliyor. Tek Allah’ı razı etmeye çalışsaydık, Allah razı etmeye çalıştıklarımızın hepsini bizim adımıza razı ederdi” diye konuştu.