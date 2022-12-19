Türk Hak Müziğinin sevilen sesi ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, Karslılarla buluşacak.

Türk Hak Müziğinin sevilen sesi ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, Karslılarla buluşacak.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen “Sesimiz Emniyette-2” ses yarışmasının finalinde konuk jüri üyesi olarak Kars’a gelecek olan İzzet Yıldızhan, Karslıları heyecanlandırdı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın en ince ayrıntısına kadar bizzat takip ettiği “Sesimiz Emniyette-2” ses yarışmasına katılan 264 kişiden finale kalan 10 kişi 1’incilik için sahneye çıkacak.

Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde yapılacak final öncesinde provalarını sürdüren Adnan Karahan, Ali Osman Paslı, Aşkın Amcaoğlu, Ayşegül Kuş, Burak Bahçe, Kadir Özateş, Kadirhan Salduz, Muhammed İkbal Gül, Muharrem Edizhan Büyükcan ve Özgür Barış Boğakan ünlü sanatçı İzzet Yldızhan ve sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan Ressam Emniyet Müdürü Ahmet Sula’nın konuk jüri olarak yer alacağı finalde 1’incilik için ter dökecek.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde 20 Aralık 2022 Salı günü saat 19.00’da başlayacak final gecesine bütün Karslılar davet edildi.