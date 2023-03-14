İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, ünlü teknoloji mağazası Vatan Bilgisayar’dan aldığı cep telefonunun çalıntı çıktığını öğrendi. Vatandaş, uğradığı mağduriyet üzerine tüketici hakem heyetinde soluğu alırken, açtığı davayı kazandı. Firma ise ürün kusurunun 6 ay içerisinde taraflarına bildirilmemesi gerekçesiyle karşı dava açarak tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti. Hem parasından hem de telefonundan olan vatandaş, davayı kaybetmesinin sonucunda dava masrafları ve avukatlık masraflarının kendisine yüklenmesiyle bir şok daha yaşadı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan Ali Gün (59) adlı vatandaş, 2019 yılında cep telefonu satın almak için Karşıyaka ilçesinde bulunan Vatan Bilgisayar firmasına gitti. İddiaya göre, bin 900 lira karşılığında cep telefonu satın alan vatandaş, bir sene sonra polis merkezinden çağrılarak, İMEİ numarasından telefonunun çalıntı olduğunun anlaşıldığını öğrendi. Telefonu sıfır olarak faturalı bir şekilde ünlü mağaza zincirinden aldığını söyleyen vatandaş büyük şok yaşarken, telefona kriminal incelemesi için el konuldu.

Hem parasından hem de telefonundan oldu, dava masrafları da kendisine yüklendi

Sıfır kutusunda ve faturalı satın aldığı cep telefonunun çalıntı çıkması üzerine büyük şok yaşayan Ali Gün, soluğu tüketici hakem heyetinde aldı. Tüketici hakem heyeti Ali Gün’ü haklı bulurken, firma ürün kusurunun 6 ay içerisinde taraflarına bildirilmediği gerekçesiyle karşı dava açtı. İzmir 4. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada itiraz kabul edildi ve tüketici hakem heyetinin kararı iptal edildi. Satın aldığı telefonun çalıntı çıkması üzerine mağdur olan vatandaş, firmanın açtığı dava neticesinde dava masrafı, posta masrafı, yargılama gideri ve avukatlık vekalet ücretini de ödemeye mahkum olarak ikinci şoku yaşadı.

İfadeye çağrıldı, hayatının şokunu yaşadı

Polis merkezi tarafından ifadeye çağrılan ve satın aldığı telefonun çalıntı çıktığını öğrenen Ali Gün, şok üstüne şok yaşadı. Gün, "2019 yılında yeğenimle birlikte giderek kendime cep telefonu satın aldım. Aradan yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra beni polis merkezinden ifadeye çağırdılar ve satın aldığım telefonun çalıntı olduğunu öğrendim. Ben de telefonu sıfır kutusunda faturalı aldığımı, garanti belgesinin olduğunu bildirdim ve telefonu teslim ettim. Telefonumu geri alamayınca da tavsiye üzerine tüketici hakem heyetine şikayette bulundum. Orada haklı bulundum ama Vatan Bilgisayar buna itiraz ederek davayı kazandı. Burada da yine davanın bütün masrafları ve avukatlık ücretini ödemeye mahkum edildim. Mağduriyetim zaten ortadayken orada bir şok daha yaşadım. Satın aldığım para gitti, telefonum gitti bir de masrafları ödemeye mahkum edildim. Mağduriyetimin giderilmesini umuyorum" dedi.

"Orada satışa sunulan bir telefon nasıl çalıntı çıkabiliyor"

Güvenilir bir firma olduğunu düşündüğü için firmadan telefon satın aldığını söyleyen Ali Gün, "Ben semtimde esnaflık yapan birisiyim ve bu olaylardan dolayı hırsızlık damgası yiyorum. Bu durum da ağrıma gidiyorum, üstelik bir de haksız çıkıyorum. Konya’dan çalıntı ihbarı yapılmış ve ben telefonu geri almak için Konya’ya yönlendiriliyorum. Vatan Bilgisayar gibi tanınmış ünlü bir firmadan satın aldım telefonu. Orada da çalıntı telefon çıkacağı nereden aklıma gelecek. Dava sonucunda diyor ki neden 6 ay içerisinde bildirmediniz. Ben nereden bileyim oradan satın aldığım telefonun çalıntı çıkacağı. Faturalı garanti belgeli bir şekilde aldım. Kusurlu telefonun bildirilmesi gerekiyormuş. Ürünün kusuru farklı bir şeydir, çalıntı olması farklı. Orada satışa sunulan bir telefon nasıl çalıntı çıkabiliyor; asıl konu bu" açıklamasında bulundu.