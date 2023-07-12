Teknik Direktör Yılmaz Vural Bodrum’da çıktığı sahnede söylediği şarkılarla profesyonellere taş çıkarttı.

Cevher Aksoy, önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de sahne aldı. Genç şarkıcı Cevher Aksoy eğlenmeye gelen konuklar arasında ünlü Teknik direktör Yılmaz Vural’ı görünce sahneye davet etti. Genç şarkıcı Yılmaz Hoca ile birlikte MFÖ`nün Bodrumla özdeşen ’Bodrum Bodrum’ şarkısını rahmetli Özkan Uğur anısına okudu. Yılmaz hocanın sahnedeki performansı ve sahnedeki sempatik tavırları ile büyük alkış aldı.