Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonu aşkın kişinin konuk edildiği ünlü tatil merkezi İzmir Çeşme’ye, bayram boyunca toplam 217 bin 271 araç otoyol gişelerinden giriş yaptı.

Ünlü tatil merkezi İzmir’in Çeşme ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlarken, kente otoyol gişelerinden giriş-çıkış yapan araç sayısı belli oldu. Edinilen bilgiye göre 9 günlük bayram tatilinde, Çeşme otoyol gişelerinden 74 bin 695 araç giriş yaparken, 87 bin 180 araç ise çıkış yaptı. Alaçatı otoyol gişelerinden ise 142 bin 576 araç girişi olurken, 136 bin 458 araç çıkışı oldu. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden toplam 217 bin 271 araç giriş yaparken, 223 bin 638 araç da çıkış yaptı.