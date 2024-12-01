İzmir’in Çeşme ilçesinde aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Çeşme ilçesinde yağmur etkili oldu. Saat 09.00 ‘da bir anda bastıran sağanakla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmurla Çeşme Çarşısı da sular altında kaldı. Yollarda büyük su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastığı öğrenilirken, belediye yetkilileri sahada müdahalelerde bulunduğunu duyurdu. meteoroloji İzmir genelinde yağmurun süreceğini bildirdi.