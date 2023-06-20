Bu hafta sonunda başlayacak 9 günlük bayram tatili öncesi, ünlü tatil merkezi İzmir’in Çeşme ilçesindeki otellerde rezervasyonlar yüzde 70’i aştı. Turizmciler, bayram tatiline ve sezona hazır olduklarını ifade ederken, Kasım ayına kadar sürecek iyi bir sezon beklediklerini söyledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, turizm merkezlerinde de hareketlilik yaşanıyor. En önemli noktalardan İzmir Çeşme’deki otellerde de bayram rezervasyonları yüzde 70’i aştı.

Çeşme’deki sezonun bu sene biraz geç başladığına dikkat çeken Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Dünyada herkesi etkileyen ekonomik zorluk, ülkemizi etkileyen çok büyük deprem; ayrıca 2 seçimin sezonun başına denk gelmesi erken rezervasyonları etkiledi. Şimdi önümüzde hiçbir engel kalmadı. Depremin yaralarını da sarıyoruz. Dünya ile birlikte bizde de ekonomi istediğimiz düzeye gelecek. Seçimler de bitti. Çeşme tüm birimleri ile sezonu bekliyor. Umarım bu sene uzun bir sezon olacak. Olmaması için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

"Rezervasyonların daha da yukarı gideceğine inanıyorum"

Havaların sezonun başlamasını da etkilediğini belirten Belge, "Daha dün yağmur yağdı. Haziran’ın 18’inde yağmur gördük; ama Çeşme böyle de güzel. Çeşme’nin rüzgarı da, yağmuru da güzel. Bu hafta sonu 9 günlük tatile giriyoruz. Dolulukta şu anda yüzde 70’lleri geçtik. Rezervasyonların daha da yukarı gideceğine inanıyorum. Otelci arkadaşlarım da bayram için çok olumlu görüş bildiriyorlar. Her şeyimizle hazırız. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye kaydetti.

"Kasım ayına kadar iyi bir sezon bekliyorum"

Bayram tatilinden sonrada sezonun kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Belge, "Kasım ayına kadar iyi bir sezon bekliyorum. Kasım’dan sonra da, pandemi nedeniyle yapılamayan toplantı gruplarıyla kış hareketliliği bekliyoruz. Çeşme Belediyemizin düzenleyeceği festivaller var. Bunların da Çeşme turizmine faydası çok olacak; ayrıca olmazsa olmazımız Alaçatı Ot Festivali var. Çeşme, çok çok daha iyisini hak ediyor. Oraya gelmek için de elbirliğiyle çalışmamız gerekiyor. Hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bunu başardıktan sonra Çeşme’yi çok güzel günler bekliyor" diye belirtti.