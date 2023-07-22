Üçüncü Marmaris Kitap Günleri’nin onur konuğu olan ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Marmaris halkıyla bir araya geldi. Hatıralarını, tecrübelerini ve birikimlerini izleyenlerle paylaşan Ortaylı ’bol bol kitap okuyun’ tavsiyesinde bulundu.

Marmaris Atatürk Meydanı dün akşam tarihi günlerinden birini yaşadı. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen 3. Kitap Günleri’nin onur konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ’Dün Bugün Yarın’ isimli söyleşisiyle Marmaris halkıyla buluştu. 7’den 70’e yüzlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği söyleşide ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı. TV sunucusu, gazeteci Metin Uca’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiyi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da büyük bir ilgiyle izledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren söyleşide özellikle eğitimin ve Türkçe’nin doğru kullanımının önemine değinen Ortaylı, "Atatürk Dil Tarih’i kuruyor; edebiyat fakültesini ona göre tanzim ettiriyor. Aydınlık bir Türkiye’nin yolunu açıyor. Kabiliyetliysen okuyorsun. Para değil kabiliyet, kabiliyet başka bir şey. Türkçe’yi iyi öğrenenler her şeyi iyi öğrenir" diye konuştu. "Hayatınızı diziler değil kitaplar doldursun" diyerek sözlerini bitirdi.

İlber Ortaylı’ya çiçek taktim etmek üzere sahneye çıkan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise hocaların hocası Ortaylı’yı Marmaris’te ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirterek; "Engin bilgilerinizin bir miktarını, derin düşüncelerinizin bir kısmını bizlere paylaştınız. Gerçekten tüm Marmarisliler olarak çok mutlu olduk. Geldiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; sağ olun, var olun" diye konuştu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Ortaylı, kitap imzalatmak isteyenleri de kırmadı.