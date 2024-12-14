Türkiye’nin dört bir yanında sahne alan solist Esin Kaya, fazla kilolarından kurtulmak için Elazığ’da obezite ameliyatı geçirdi. Sağlıklı olmak ve kameralar önünde daha fit görünmek, ayrıca istediği kıyafetleri de giyebilmek için ameliyat olduğunu ifade eden Kaya, bu kararın hem sağlığı hem de kariyeri için önemli bir adım olduğunu belirtti.

İstanbul’da ikamet eden ünlü solist Esin Kaya (27), fazla kilolarından kurtulmak için birçok tedavi yöntemi denedi ancak istediği sonuçlara ulaşamadı. İstanbul’daki girişimlerinden bir türlü umduğunu bulamayan Kaya, sonunda bir tavsiye üzerine Elazığ’a gelerek Mediline Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol ile iletişime geçti. Burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Op. Dr. Erol ve ekibi tarafından başarılı bir obezite ameliyatı geçiren Kaya, aynı gün sağlığına kavuştu. Kaya, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, kararının arkasındaki motivasyonu samimi bir şekilde dile getirdi.

Ameliyat sonrası kendisini hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha iyi hissettiğini belirten Kaya, ’’Sanatçı yolunda ilerleyen solistim. Bu ameliyata, sağlıklı olmak ve çektiğim kliplerin kamera kadrajında kendimi güzel göremeyerek karar verdim. Sahnelerde giyindiği kıyafetlerin artık istediğim kıyafetler olmadığını ve sosyal yaşantımın tamamen yemek yemek ve yemekle ilgili olan aktiviteler üzerine olduğunu anladığımda bu ameliyatı olmaya karar verdim. En yakın arkadaşımla birlikte ameliyat olduk. Gayet iyiyim, muhteşem bir ekiple, doktorla ve hastaneyle birlikte ameliyat süreci yaşadım. Eğer ki ameliyat olmak isteyen varsa duyarak değil, yaşayarak görmenizi kendi açımdan tercih ederim. O yüzden hiçbir şekilde korkmayın. Elazığ’ın bu konuda sıralamasını bilmeyen yoktur. Fatih hocayı zaten duymayan yoktur, diye düşünüyorum. Bu ameliyatı olmamdaki en önemli sebepler aslında, kendimi mutlu hissedebilmek ve hayat enerjimin daha fazla olabilmesi içindi’’ dedi.

Kaya’nın ameliyat sürecinin olumlu geçtiğini dile getiren Op. Dr. Fatih Erol, ’’Esin hanım ve arkadaşları bize İstanbul’dan geldiler. Ameliyat hakkında soruları vardı, onları cevaplandırdık ve ameliyat hakkında bilgilendirdik. Ertesi gün de ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında ve sonraki süreçte herhangi bir problemle karşılaşmadık. Esin hanım 100 kilolardaydı, 27 yaşında ve yine arkadaşı da vücut kitle endeksi obezite ameliyatına uygundu. Süreç gayet güzel geçti. Bundan sonraki hayatlarında kendilerine sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz” şeklinde konuştu.