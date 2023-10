6 bin yıllık geçmişinden gelen zengin mutfak kültürünü sofralarında şölene dönüştüren lezzetin anavatanı Kayseri’de düzenlenen Gastronomi Günleri’ne katılan ünlü şefler, hem Kayseri’den hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’tan övgüyle bahsettiler.

1 milyon 260 bin metrekarelik alana kurulu olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Kayseri Gastronomi Günleri’nde onlarca stant ve her bir stantta ayrı bir lezzet Kayserilileri bekliyor. Türkiye’nin birbirinden önemli şeflerinin birbirinden güzel yarışma ve etkinlikleriyle geçen lezzet şöleninin olduğu Gastronomi Günleri’ne katılan gastronomi şefleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı hem tebrik ettiler hem de Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Şef Cüneyt Asan, Başkan Büyükkılıç’a böyle anlamlı ve özel bir etkinliği yaptığı için teşekkürlerini ileterek; “Kayseri gerçekten beni büyüledi. Anadolu’daki en temiz, en düzenli şehir Kayseri’dir. Sizi görmek ne güzel. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık, bahçe harika, efsane olmuş. Bir şehrin bürokrasisi doğru bir bürokrasi ise her şey çok iyi oluyor, çok iyi çalışıyor ve güzelliklere kavuşuyor. Belediye başkanı ne kadar önemli ve değerli şehir bunu anlamalı” dedi. Ayrıca mangalda sucuk pişiren Şef Cüneyt Asan, “Kayseri’nin özellikleri ve güzelliklerinden en önemlisi insanıdır. Ülkesini, bayrağını, milletini seven bir insan topluluğuna sahip. Kayseri’yi en değerli yapan budur. Bu güzel insanların içerisinde bir başkan çıkar, çıkarsa başkan gibi başkan çıkar. Ellerine, kollarına sağlık, çok iyi bir meydan yapmış” diye konuştu. Şef Rafet İnce de “Efsane, ortam, içerik çok güzel, elinize, emeğinize sağlık. Benim 17’nci festivalim, en büyük alan, en kollektif hazırlanmış belediye. Halkın katılımı çok iyi, her yıl üstüne koyuyorsunuz. Hem Kayserililer hem de buraya katılan bizler şanslı. Kayseri gastronomisi için veli nimet bir organizasyon. Çok teşekkür ederiz” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a tebriklerini iletti. Sahrap Soysal ise Kayseri’yi sadece pastırma, sucuk ve mantı memleketi olmadığını, inanılmaz zengin yöresel bir mutfak kültürü olduğunu ifade etti.

27,28 ve 29 Ekim günleri olmak üzere 3 gün sürecek olan etkinliğe tüm Kayserilileri davet eden Başkan Büyükkılıç da; “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, şehrimize hayırlı olsun. Sürprizlerle dolu gündeyiz. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık” şeklinde konuştu.