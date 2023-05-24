Kastamonu’da Türk Mutfağı Haftası etkinliği çerçevesinde kente gelen ünlü şeflerin kentin coğrafi işaretli ürünleri ile yaptıkları yemekler büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Kastamonu’ya gelen Rekortmen Şef Mahmut Dolmacı ve Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği As Başkanı İbrahim Kesgin tarafından ’mutfak şov’ yapıldı. Tarihi bir binada gerçekleştirilen programda, şefler, Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünleri olan siyez bulguru, siyez unu ve Kastamonu pastırması kullanılarak perde pilavı, Laz böreği ve cennet çamuru tatlısını yaptı. Programa katılan protokol üyeleri ile vatandaşlara ikram edilen yemekler büyük ilgi gördü.

Programa Kastamonu Vali Vekili Ahmet Atılkan, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.