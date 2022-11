Çorum mutfağının lezzet çeşitliliği dünyaya tanıtılıyor. Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapan şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, Belediye’nin daveti üzerine Çorum’a geldi. Akkor, "Türkiye’de gördüğünüz en farklı mutfak neresi, diye sorulsa ben bir kez daha Çorum derim. Çünkü farklı bir çeşitlilik var.” dedi.

Ünlü şef Ömür Akkor, “Dünyanın Merkezinde Bin Yıllık Lezzetler” programı çerçevesinde Çorum’da çekim yaptı. Tarihi Veli Paşa Hanı’nda Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan Ömür Akkor, yöresel Çorum yemeklerinin tanıttı. Çorum Belediyesi’nin davetlisi olarak Çorum’a gelen Akkor, “Türkiye’de gördüğünüz en farklı mutfak neresi, diye sorulsa ben bir kez daha Çorum derim. Çünkü farklı bir çeşitlilik var.” dedi. Çorum’un saray lezzetlerinden İskilip dolması başta olmak üzere su böreği, mantı, yaprak sarması, dolma ve turşu çeşitlerini sosyal medya hesabından paylaşmak üzere görüntüleyen Akkor, Çorum mutfağından övgüyle söz etti.

Ömür Akkor, Veli Paşa Hanı’ndaki çekimlerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çorum mutfağının Türkiye’nin en iyi mutfaklarından biri olduğunu dile getirerek, “Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz.” diye konuştu. Türkiye’yi 27 yıldır gezdiğini, Çorum’u birçok kez ziyaret ettiğini belirten Akkor, burada sofranın renginin her mevsim değiştiğini fark ettiğini anlattı. Akkor, “Çorum, hamur işi konusunda hamarat. Anadolu’da bir insanın bence usta olup olmadığını hamur işine yaklaşımından anlarsınız. Su böreği, yanıçlar, katmerler, yufka ekmekler gibi yiyecekleri bu kadar hızlı çıkarabilen bir mutfak daha yok. Türkiye’de gördüğünüz en farklı mutfak neresi, diye sorulsa ben bir kez daha Çorum derim. Çünkü farklı bir çeşitlilik var.” diye konuştu.

Çorum’un, Hititler’in başkenti Hattuşa ile önemli yerleşim yerleri Alacahöyük, Şapinova gibi merkezlere ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Akkor, kazılarda çıkarılan tabletlerde Hititler’de 160 çeşit hamur işinin belirlendiğini aktardı. Çorum mutfağının Anadolu’nun mütevaziliğini yansıttığını ifade eden Akkor, “Çorum, söz sahibi olabilecek bir mutfak ama galiba sofraya hürmetinden biraz geride duruyor. Geçen hafta dünyanın en iyi şefleriyle beraberdik. Orta Kapadokya bölgesinde bir sofra hazırladık. Onlar buradaki çeşitliliği görselerdi diyeceklerdi ki bu çeşitlilik dünyanın geri kalanında yok. Çünkü dünyaya baktığınızda birkaç yemek var. Mesela dünyanın her tarafında İtalyan mutfağına ait bir makarnayı yiyorsunuz ama Anadolu’ya ait bu sofrayı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Bu sofra Çorum’da var. Çorum’da kararında, hiçbir şeyi abartılı olmayan bir mutfak görüyorum. Çorum’da hiçbir yemeğe fazladan tereyağı katmazlar. Bir şeyin üzerine bolca fıstık atmazlar. Sürekli et görmezsiniz. Şu an bütün masada ana yemekte bir tane et yemeği var. Çok kafi miktarda yeterli. Anadolu’nun kendi mütevaziliğini yansıtan bir mutfak.” şeklinde konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise kentte yerel halkın yanı sıra Bulgaristan’dan, Kafkasya’dan göçen halkların bulunduğunu, Çorum’un İç Anadolu ile Orta Karadeniz Bölgesi’nin ortasında yer alması nedeniyle birçok kültürün barındığı bir şehir olduğunu vurguladı. Aşgın, kültür çeşitliliğinin mutfağa da yansıdığına dikkati çekerek, Çorum’un gastronomi alanında öne çıkmasındaki katkılarından ötürü Akkor’a teşekkür etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ünlü şef Ömür Akkor ile birlikte Çorum’un yöresel yemeklerinden olan ovmaç yaptı.