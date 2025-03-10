Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu hafta değerli orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde unutulmaz bir konser daha gerçekleştirdi.

Konser 20. yüzyılın en önemli bestecileri arasında yer alan A.A. Saygun’un ’Keman Konçertosu’ ile başladı. Üç bölümden oluşan ve solo keman ile orkestra için senfoni gibi yazılan konçertonun bölümlerindeki derinlik sanatseverleri oldukça etkiledi. Değerli keman sanatçısı Pelin Halkacı Akın dinleyicileri kırmayarak besteci J.S. Bach’ın Partita No.3 eserinin üçüncü bölümüyle bis yaptı. Pelin Halkacı Akın (Keman) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatçıları Nazlı Avcı (Keman) , Şansu Altınok (Viyolonsel), Ebru Ertek (Flüt), Serkan Altınok (Obua) ve Orçun Ensoy (Fagot) solistliğinde gerçekleşen konserde ülkemizde ve dünyada önemli yer edinmiş değerli bestecilerin eserlerine yer verildi.

Konserin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nda flüt sanatçısı olarak görev yapmakta olan Ebru Ertek, besteci C.W. Gluck’un ’Orfeo ed Euridice’ operasından bölümler seslendirdi. Yazıldığı dönemde operalar genellikle opera sanatçılarının tekniğini sergileme amacı taşırken, müziği ve dramayı güçlü bir şekilde birleştirme amacını taşıyan C.W. Gluck’un orkestrasyonu bu operada önemli bir yer tutmaktadır. Flütün yalnızca melodik bir unsur olarak değil aynı zamanda anlatıcı gibi kullanıldığı eserin dramatik yapısını en güzel şekilde seslendiren Ebru Ertek ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası uzun süre alkışlandı. Konserde son olarak F.J. Haydn’ın ’Sinfonia Concertante’ eseri seslendirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatçıları Nazlı Avcı, Şansu Altınok, Serkan Altınok ve Orçun Ensoy solistliğinde seslendirilen ve müzikal yaklaşım olarak oldukça yenilikçi olan eser dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Hem solistlerin hem de orkestranın teknik becerilerini gösterebilmesine fırsat sunan, senfoni ile konçertonun birleşimi olan bu yenilikçi eser F.J. Haydn’ın önemli orkestral kompozisyonlarından birisi olarak kabul edilirken, eseri en güzel şekilde seslendiren solist sanatçılar ve EBB Senfoni Orkestrası uzun süre alkışlandı.