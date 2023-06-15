Karabük’e gelen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı mezuniyet töreninde öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Karabük Açı Kolejinin mezuniyet töreninde ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sahne aldı. Öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olan Akçıl, birbirinden güzel şarkıları hayranları ile birlikte söyledi.

Öğrenciler unutulmaz bir gece yaşarken, iş insanı Salih Aydın, "Kolej olarak çıktığımız bu yolda her geçen gün ilk günkü heyecan, çalışkanlık ve kararlılığımızla Karabük te eğitimin zirvesi olmayı başardık. Bugün burada pırıl pırıl parlayan mezunlarımız ve siz Salih Aydın Eğitim Kurumları ailesinin değerli üyeleriyle daha gidecek çok yolumuz olduğunun da bilinciyle adımlarımızı her geçen gün daha da sağlam atmaya devam ediyoruz’’ dedi.