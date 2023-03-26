Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan, düğününde sahne aldığı bir çiftle Amerika New Jersey’deki konserde sürpriz karşılaşma yaşadı. Adnan Orhan, düğününde sahne aldığı çiftle sürpriz karşılaşmayı, "Ünlü sanatçıya New Jersey’de tatlı sürpriz" diye yorumlaması ise tebessüm ettirdi.

Düğünlerin aranan ismi Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan, Türkiye’de düğününde sahne aldığı Fadime-Onur çiftini Amerika’daki konserinde görünce büyük sürpriz yaşadı. Amerika New Jersey’de verdiği konserde sürpriz karşılaşma yaşayan Adnan Orhan ile çift şaşkınlıklarını gizleyemezken o anları ise çektikleri fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirdi. Sanatçı Orhan ile genç çift karşılaştıkları konserde doyasıya eğlenmeyi de ihmal etmedi.

Sürpriz karşılaşma ile ilgili açıklama yapan Adnan Orhan, "Yani benim için sürpriz bir karşılaşma oldu. Yurt dışı konserleri gurbetçilerimizle daha bir başka oluyor. Daha önce Avrupa konserinde de gurbetçiler ile birlikte şarkı söylemiş hasret gidermiştik. Özellikle sezon açılınca yurtdışı konserlerimize daha fazla önem vereceğiz bu gibi sürpriz karşılaşmalar bizleri mutlu ettiği gibi gurbetçilerimizi de oldukça mutlu ediyor " dedi.