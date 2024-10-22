Niğde Belediyesi, Uluslararası Sanat Topluluğu ile birlikte, “İnsanlık Olarak Nerede Yanlış Yaptık?” temalı, Uluslararası Resim Sergisi etkinliği düzenleyecek.

31 ülkeden 79 sanatçının 95 eserinin yer alacağı Uluslararası Resim Sergisi, 26 Ekim Cumartesi günü Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak. Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in katılımıyla açılacak olan sergi, 14 gün boyunca ücretsiz gezilebilecek. Küratörlüğünü Niğdeli Ressam Safa Büte’nin yaptığı sergide, yerküre üzerindeki savaşların olumsuz sonuçlarının, dünyaca ünlü sanatçılar tarafından resmedildiği eserler yer alacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Sanat Sarsıntıları” adı altında, 14. kez düzenlenecek olan Uluslararası Resim Sergisinin, tüm insanlığa önemli mesajlar verdiğini belirterek, “Başta Filistin olmak üzere, savaşlarda yaşamını yitiren, sakat kalan çocukların, kadınların, yerinden yurdundan edilen insanların anısına gerçekleştirilecek olan bu sergiye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu vesile ile dünyanın farklı noktalarında devam eden savaşların son bulmasını ve akan kanın bir an önce durmasını temenni ediyorum” diye konuştu.