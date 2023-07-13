Ünlü pop müziği sanatçısı Derya Uluğ, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mimar Sinan Parkı’nın açılışında sahne alırken, Uluğ sevenlerine albüm müjdesi verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’a kazandırdığı Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle kapılarını açtı. Parkın açılışında düzenlenen konserde sanatçı Derya Uluğ sevilen şarkılarını Aydınlılar için söyledi. Konseri 20 bin Aydınlı izlerken, Uluğ vatandaşların da eşlik ettiği sevilen şarkılarını ardı ardına seslendirdi. Telefonlarıyla Mimar Sinan Parkı’nı ışıl ışıl yapan vatandaşlar, gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gece geçirdi.

"Heyecanımızı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz"

Konserde güzel sanatçı Derya Uluğ sevenlerine albüm müjdesi verdi. Albüm için sabırsızlandığını belirten Uluğ, "Cuma günü albüm geliyor. Albümün ismi ’nefes’ ve çıkış şarkısı da o. Albümün içerisinde 14 şarkı var. İnşallah eskileri kadar çok seversiniz. Biz çok heyecanlıyız. Heyecanımızı da sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.