Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan, 17 Haziran’da Amerika New Jersey’de akustik mekanda konser vererek hayranlarıyla buluşacak. Daha önce de Amerika’da konser veren Adnan Orhan, ülkede ikinci kez sahne alacak.

Düğünlerin aranan ismi Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan, Türkiye’de olduğu gibi Amerika’da da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Türkiye’de ve Avrupa’nın pek çok yerinde sahne alan Adnan Orhan, 17 Haziran’da Amerika New Jersey’de hayranlarına konser verecek. New Jersey’de akustik mekanda konser verecek olan Adnan Orhan, daha önce de konser verdiği Amerika’da ikinci kez sahne alarak oradaki Türkler ile Amerikalılara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Amerika New Jersey’de vereceği konserle ile ilgili açıklama yapan Adnan Orhan, "17 Haziran’da Amerika New Jersey’de akustik mekanda çok özel bir konserimiz olacak. Vereceğimiz konserle Amerika’da yaşayan Türkler ile Amerikalılara unutulmaz bir gece yaşatacağız. Bu konser benim için de çok özel olacak. Vereceğimiz konser hem bizlere ilgi gösterenleri eğlendireceğiz hem de biz eğleneceğiz” diye konuştu.