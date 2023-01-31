Ünlü sanatçı Metin Şentürk, öğrenci, sporcu ve gençlik merkezine üye gençlerle buluştu.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, öğrenci, sporcu ve gençlik merkezine üye gençlerle buluştu.

Sanatçı Şentürk, Malatya İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İlhan Akıncı Yurdu konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere söyleşi ve konser düzenledi. Şentürk, gençleri hem eğlendirdi hem de onlarla hayat tecrübelerini paylaştı. Şentürk, gençlerin bakış açılarını olumlu yönde değiştirerek, hayata pozitif olmanın önemini vurguladı. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları cevaplayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şarkılar söyletti. Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, yurt müdürleri, öğrenciler, gençlik merkezi üye gençleri, gençlik liderleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Program sonunda, Güder ve Kayhan, Şentürk’e Malatya’nın meşhur meyvesi olan kuru kayısı paketi hediye ettiler