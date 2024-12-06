Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali tüm heyecanı ile sürüyor. Festivalden övgüyle bahseden ünlü sanatçı Müfit Kayacan, “Belediyecilik çok zor iş, hele ki kültür sanata bu kadar emek vermek, kısa film festivali yapmak, eski köye yeni adet getirmek gibi zordur” dedi. Başkan Çavuşoğlu ise tüm vatandaşları 7 Aralık Cumartesi günü düzenleyecekleri ödül gecesine davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk kez düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali tüm heyecanı ile sürüyor. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin 4’üncü günü de vatandaşların yoğun ilgisi ile geçti. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, ünlü sanatçı Müfit Kayacan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sinema sanatının zenginlik ve özgünlüğünü Denizli halkıyla buluşturmayı ve bu alandaki güzel eserleri geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen festivalin 4’üncü gününde, Doğudan Gelen Hayaletler, Hayatımın En Güzel Günü, Salça, Kabuk, Zamanın Terk Ettiği, Duvar Duvar, Herkesin Yapabileceği Şey ve Avrupa Fatihi olmak üzere 8 kısa film beğeniye sunuldu. Programda katılımcılara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Başkan Çavuşoğlu’ndan ödül gecesine davet

Başkan Çavuşoğlu gecede yaptığı konuşmada Denizli’de ilk kez kısa film festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bundan sonra da, bu şehirde sanatın hissedildiği, bu şehirde annelerin çocukları dışarı çıkarken kaygı taşımadığı, şehrin sokaklarında herkesin gülümsediği, aynı zamanda da bu şehri dayanışarak büyütür hale getirmemiz hem bizlerin hem sizlerin ellerinde. Bu güzel yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Çavuşoğlu ayrıca tüm vatandaşları festivalin 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 21.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak ödül gecesine davet etti.

Sanatçı Kayacan önce izleyicileri sonra Başkan Çavuşoğlu’nu alkışladı

Usta oyuncu Müfit Kayacan ise Başkan Çavuşoğlu’na usulen değil kalben teşekkür etmek istediğini belirterek, festivalden övgüyle bahsetti. Bir kısa film festivaline uzun yıllardır böylesine yoğun bir katılım görmediğini anlatan Kayacan, “Belediyecilik çok zor bir iş, hele kültür sanata bu kadar emek vermek, kısa film festivali yapmak, eski köye yeni adet getirmek gibi zordur” dedi.

Festivale vatandaşları yoğun ilgisinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Kayacan, “O nedenle bütün kalbimle önce sizi sonra da seçtiğiniz başkanı alkışlıyorum. Gerçekten yürekten söylüyorum. Belli ki halkımız güzel olana, samimi olana her zaman teveccüh gösteriyor. Aranızda olduğum için çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanatçılar ödül gecesine katılacak

Denizli’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül gecesi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 21.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. İpek Dağıstanlı’nın sunuculuğunu yapacağı gecede En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Belgesel, En İyi Animasyon, En İyi Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Jüri Özel Ödülü ve mansiyon ödülleri açıklanacak. Jüri koltuğunda ise, oyuncu Ece Özdikici, oyuncu ve yönetmen İskender Altın, oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, oyuncu Sezin Bozacı, oyuncu Ufuk Kaplan ve Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur oturacak.