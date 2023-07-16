Muğla’nın Bodrum ilçesinde önceki akşam sahne alan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "Yanımdakiler için ölürüm" dedi.

Bodrum Yalıkavak Günay Restoran’da sahne alan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, repertuarı ile dinleyicilerini kendisine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’, ’Bebeğim’, ’Şemmame’, ’Sarhoş’, ’Kavur Balıkları’, ’Haydi Söyle’ ve ’Mavi Mavi’ gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya gelen Tatlıses, “Ben çalışmadan paslanıyorum. İş benim için çok önemli. Ciğerim pas tutuyor çalışmazsam, ben pas sevmem. Benim çocuklarım da öyledir. Şu an yakın çevremde bulunan insanlar benim her şeyim. Onlar için ölürüm diyebilirim” dedi.

Albüm müjdesi verdi

Basın mensuplarının "İdo’dan torun haberi var mı?" sorusu üzerine Tatlıses, “Ben onların özel hayatına karışmam. Neyi nasıl istiyorlarsa doğru bir şekilde yaparlar. Biz daha çok iş üzerine konuşuyoruz. Benim eski şarkılarımı okuyor, biz babadan böyle gördük diyor. Ben de yeni bir şarkı çıkaracağım, 1 ay içinde sevenlerimle buluşturacağım. Sürpriz olsun” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İbrahim Tatlıses, konserinin sonlarına doğru hareketli şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini ayağa kaldırdı.