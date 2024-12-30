Sanatçı Deniz Seki, yılbaşı gecesi Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki Sarpino Mountain Otel’de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ünlü sanatçı Deniz Seki’nin yılbaşı gecesi programı belli oldu. Yeni yıl gecesi unutulmaz bir konser vereceklerini söyleyen ünlü sanatçı Deniz Seki, “2024 yılını bitirip 2025 yılına merhaba diyeceğimiz gece biz de kristal karlar diyarı Sarıkmış’ta unutulmaz bir gece yaşatmak istiyoruz. Bu çerçevede Sarıkamış’ın en güzel otellerinden birinde sahne alacağız. Bu özel gecede unutulmaz anları yaşamak isteyen dostlarımızı ve sevenlerimizi yeni yıl eğlencemize bekliyoruz” dedi.