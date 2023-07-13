Düğünlerin en çok aranan ismi Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan’ın Ceylan Koynat ile düet yaptığı ‘Ben Mecburum Sana’ klibi tüm dijital müzik mecralarında yayınlanmaya başladı.

Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan’ın Ceylan Koynat ile düet yaptığı ‘Ben Mecburum Sana’ klibi tüm dijital müzik mecralarında yayınlanmaya başladı. Amerika’da iki kez konser veren, Türkiye’de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve geçtiğimiz aylarda da ünlü şarkıcı Latif Doğan ile düet yaptığı ‘Öldüm Öldüm’ klibi 2 milyonun üzerinde izlenen Gaziantepli sanatçı Adnan Orhan’ın yeni klibi sadeliği ve gittikçe artan izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor.

“Yeni klibimizin izlenme oranları ve geri dönüşleri çok iyi”

Müzik mecralarındaki performansı ile dikkat çeken yeni klibiyle ilgili bilgi veren ünlü sanatçı Adnan Orhan, “Klibimiz şuan bütün dijital platformlarda yayında. Bu şarkıyı Ceylan Koynat ile birlikte seslendirdik. Güzel bir düet yaptık. Şarkının söz ve müziği Emirkan’a ait. Kendisi çok kıymetli bir bestekar. Onun yıllar önce ilk çıkış yaptığı şarkıydı bu. Klibimiz birkaç gündür yayında, yani aslında daha çok taze. Şuan için klip izlenme oranlarımız ve geri dönüşlerimiz çok iyi gidiyor. Hem klibin beğenilmesi hem şarkının beğenilmesi yönünde güzel yorumlar aldık” dedi.

Adnan Orhan’dan yaz aylarını ve düğünleri kasıp kavuracak yeni klip ve şarkı müjdesi

Yeni klip çalışmalarına yönelik de müjde veren ünlü sanatçı Adnan Orhan, hareketli bir şarkı ile sıcak yaz günlerinde ve düğün piyasasında adından daha çok söz ettirmek istediklerini ifade ederek, “Bu klibimiz iyi gidiyor ama yeni çalışmalarımız da var. Şuan onun da klip hazırlık aşamasındayız. Bir hafta içerisinde onun da klibini çekerek yaza özel hareketli bir şarkı ile piyasayı coşturmayı hedefliyoruz. Şıkır şıkır, herkesi oynatacak ve coşturacak Gaziantep yöresine ait bir şarkı ve klip ile piyasasında ve özellikle düğün, nişan, söz gibi merasimlerde adımızdan sıkça söz ettireceğiz” diye konuştu.