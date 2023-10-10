Dünyaca tanınan ünlü Şaman Omar Ahmadzai, Miami’den İzmir’e ameliyat için gelerek, Medicana International İzmir Hastanesi’nde Op. Dr. Tuğberk Özdemir tarafından bel fıtığı ameliyatı oldu.

Geçtiğimiz yıl, Beyin Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir tarafından omurilik kanal daralması için boynundan ameliyat olan dünyaca ünlü şaman, birkaç hafta önce de aniden bel ve sağ bacak ağrısı yaşadı. Yapılan incelemelerde bel fıtığının patladığı anlaşılan şaman, hemen doktorunu arayarak ameliyat randevusu aldı. Miami’den İzmir’e ilk uçakla gelip ameliyat olan Ahmadzai, yarım saatlik mikroskopik ameliyatın ardından, bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.

Amerika Miami’de yaşayan, Bali, Costa Rica ve Amerika gibi ülkelerde, dünyaca tanınmış ünlülere meditasyonlar düzenleyen 44 yaşındaki ünlü Şaman Omar Ahmadzai’ye geçtiğimiz yıl, boyun omuriliği daralması teşhisinin ardından ameliyat gerektiğini ve ameliyatın da riskli olduğu söylenince internetten araştırma yaptı. Ahmadzai, Amerika, Hindistan, Japonya ve Türkiye’de yaptığı araştırmalarda bu alandaki yaptığı ameliyatları takip eden ve makalelerini okuduğu Op. Dr. Tuğberk Özdemir ile iletişime geçti ve boyunda omurilik kanal daralması ameliyatını olup, ülkesine geri döndü.

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İki hafta önce ani başlayan bel ve sağ bacak ağrım sonucunda yürüyemeyince doktoruyla iletişime geçen Ahmadzai, “Ağrım başlayınca doktorumu aradım, gerekli tetkikleri yaptırıp kendisine gönderince bel fıtığı ameliyatı olmam gerektiğini söyledi. Uçak biletimi aldığım gibi geldim. Her iki tedavi sürecinde de Türkiye’de çok iyi ağırlandım ve bu yüzden yeni Shaman kitabımın Türkçe versiyonunu da çıkarmaya karar verdim” dedi.

Şaman Ahmadzai’nin her iki operasyonunu da gerçekleştiren Op. Dr. Tuğberk Özdemir ise şu bilgileri verdi: “Literatürde lomber disk hernisi olarak geçen, halk arasında bel fıtığı olarak bilinen hastalık, zaman içerisinde olabildiği gibi bir ters hareket sonrasında veya ağır bir yük kaldırılması sonucunda olabilir. Hastalarda bel ve bacak ağrısı, bacaklarından birinde veya ikisinde birden uyuşma şikayeti olabilir. Bu ağrıyla doktora başvurup çekilen MR görüntülemesi sonrasında fıtık tespit ediliyor ve ameliyat gerektiriyorsa geciktirilmemelidir. Ameliyat gerektirmiyorsa, fizik tedavi ile hastanın şikayetleri ve fıtığına yönelik bir yöntem seçilmelidir. Yapılan çalışmalarda ameliyatın bazı komplikasyonları olabildiği gibi, ertelemenin de geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açtığı gözlenmiştir.”