Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), I. Kültür ve Sanat Buluşmaları çerçevesinde ’Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’u andı. Yoğun ilginin olduğu programa onur konuğu olarak katılan ünlü şairin oğlu Prof. Dr. Enderhan Karakoç, "Kimdir Mihriban? Herkes merak ediyor. Babama kim olduğunu sorduğumuzda ’Neden kişiyle ilgileniyorsunuz? Kara kuru biriydi, kısaydı, esmerdi, şuydu, buydu’ diyordu. Şiirlerde sembol olarak Mihriban ismi geçiyor. Onun dışında hiçbir şeyi biz dahil bilmiyoruz” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), I. Kültür ve Sanat Buluşmaları çerçevesinde ’Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’u andı. Yoğun ilginin olduğu programa onur konuğu olarak katılan ünlü şairin oğlu Prof. Dr. Enderhan Karakoç, "Kimdir Mihriban? Herkes merak ediyor. Babama kim olduğunu sorduğumuzda ’Neden kişiyle ilgileniyorsunuz? Kara kuru biriydi, kısaydı, esmerdi, şuydu, buydu’ diyordu. Şiirlerde sembol olarak Mihriban ismi geçiyor. Onun dışında hiçbir şeyi biz dahil bilmiyoruz” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Belediyesi tarafından Kestel Yerleşkesi Amfi Tiyatro’da düzenlenen I. Kültür ve Sanat Buluşmaları ile Türk edebiyat tarihinin önde gelen şairlerinden Abdurrahim Karakoç anıldı. Programa Abdurrahim Karakoç’un oğlu Prof. Dr. Enderhan Karakoç da onur konuğu olarak katıldı. Karakoç belgeselinin izlendiği programda, öğrenciler ünlü şairin şiirlerini seslendirdi. Programı ayrıca Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ilgiyle takip etti.

Programın açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Abdurrahim Karakoç’u anmak ve anlamak, yeni neslin bence derinlemesine irdelemesi gereken önemli bir olgudur. 1932 yılında Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde başlayan hayatı aslında dedesi, babası, kardeşlerinin yetişmiş olduğu edebiyat iklimindeki Kahramanmaraş’ın bu yönünü hepimiz biliriz. Gerçekten edebiyat beşiğidir. Bu yönüyle de şanslı birisidir. Geleneksel Anadolu kültüründe yetişmiştir. Bir parça muhafazakar, bir parça milliyetçi duygularla yetişmiştir. Ve bunu da eserlerinde yoğun bir şekilde hissetmemiz mümkündür” dedi.

Moderatörlüğünü ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’in gerçekleştirdiği programda Karakoç’un şiirleri ve hayatı konuşuldu. Abdürrahim Karakoç’un oğlu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, bir evlat olarak babasını anlatmanın çok zor olduğuna değindi.

"Babam halk adamıydı"

Babasının bir halk adamı olduğunu ve şiirlerindeki mesajların halka ulaşmasını çok önemsediğini ifade eden Karakoç, “Babam sadece kendisiydi. Bu yüzden kalıcı oldu. Mihriban şiirini babamdan isteyen çok oldu. Babam Abdürrahim Karakoç Mihriban’la öne çıkıyor olsa da aslında hiciv ve dava şairiydi. Babamın elinden bir dakika bile gazeteleri, dergileri, kitapları bıraktığını görmedim. ‘Sizin bir ayda okuduğunuzu ben bir günde okuyorum’ derdi” şeklinde konuştu.

Abdurrahim Karakoç’un şiirindeki Mihriban’ın kim olduğu konusuna da değinen Karakoç, “Ben merak ettim sordum. Hatta benim soramadığımı torununa, eşime sordurdum. Kimdir Mihriban? Herkes merak ediyor. Babama kim olduğunu sorduğumuzda ’Neden kişiyle ilgileniyorsunuz? Kara kuru biriydi, kısaydı, esmerdi, şuydu, buydu’ diyordu. Bunu da şiire yansıtmış. İsmi Mihriban mı? Hayır, ismi Mihriban değil. Şiirlerde sembol olarak Mihriban ismi geçiyor. Onun dışında hiçbir şeyi biz dahil bilmiyoruz” dedi.

Program hediye takdiminin ardından son buldu.