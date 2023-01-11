Yenişehir Belediyesi ve Brieflart İstanbul işbirliğiyle ünlü ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Benim Kedilerim” isimli kişisel resim sergisi Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde kapılarını açacak. Gürbüz Doğan Ekşioğlu da serginin açılışında sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Benim Kedilerim” isimli kişisel resim sergisi 13 Ocak Cuma günü saat 17.30’da Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde Mersinlilerin beğenisine sunulacak. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gürbüz Doğan Ekşioğlu gibi önemli bir sanatçıyı Mersin’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, sanatseverleri “Benim Kedilerim” sergisine davet etti. Mersin Yenişehir Belediyesi 2020 yılında açtığı Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ile birbirinden değerli sanatçıları ve sergilerini Mersinlilerle buluşturmayı sürdürüyor.

Sanatın toplumu iyileştirdiği olgusuyla sanatsal etkinlikleri hayata geçiren Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit “Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerimiz, faaliyete geçirdiğimiz günden bu yana değerli sanatçılara ve sergilere ev sahipliği yapıyor. 13 Ocak Cuma günü ise Gürbüz Doğan Ekşioğlu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de eserleri sergilenen bir isimin sergisini açacağız. Ekşioğlu eserleriyle dünya çapında ödüller almış, çok kıymetli bir sanatçı. Tüm sanatsever hemşehrilerimi bekliyorum.” dedi.

“Benim Kedilerim” sergisi 13 Ocak – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde açık olacak.