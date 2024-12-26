Ünlü radyocu Nihat Sırdar "90’lar Kafası” programı ile 30 Aralık Pazartesi günü Denizlililer ile buluşacak.

Kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, yeni yıl öncesi özel bir etkinlik daha gerçekleştirecek. Türkiye’nin sevilen radyo programcısı Nihat Sırdar "90’lar Kafası” programını, Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Denizli’de yapacak. Sırdar, 30 Aralık Pazartesi günü saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında, 90’lı yılların hafızalardan silinmeyen şarkılarını Denizlililer için çalacak.

Bu nostaljik etkinlikte, 90’lı yılların sevilen şarkıları eşliğinde Denizlililer geçmişin tatlı hatıralara yolculuk yaparak keyifli bir akşam geçirecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da tüm Merkezefendili ve Denizlilileri, 30 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan programa davet etti.