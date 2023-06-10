Sivas Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde "Aşık Veysel" teması ile program düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

"Uzun İnce Yollardan Kara Toprağa" adı verilen program çerçevesinde ilk olarak dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu konu alan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Aslan, daha sonra Okul Müdürü Osman Yılmaz eşliğinde sergiyi gezerek öğrencilerin eserleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerden oluşan tiyatro ekibi ve koro Aşık Veysel’in hayatının anlatıldığı tiyatro gösterisi ve müzik konseri programı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, programın sonunda Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümü ve "Aşık Veysel Yılı" dolayısıyla HEDEF Projesi çerçevesinde düzenlenen programda görev alan tüm öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerini tebrik etti.