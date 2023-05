Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in Londra’daki evine eski aşçısı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Doctor Strange, The Imitation Game,The Power of the Dog filmleriyle adından iyice söz ettiren Benedict Cumberbatch ve ailesi bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Geçtiğimiz yıllarda Benedict Cumberbatch’in Londra’daki evinde aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Jack Bissel, balık bıçağıyla Cumberbatch’in evine saldırdı. O sırada Cumberbatch, eşi Sofia ve 3 çocuğunun evde olduğu ve saldırganın bahçe kapısını tekmeleyerek “Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar” diye bağırdıktan sonra kapıdaki telefona tükürdüğü ardından telefonu bıçakla kopardığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırgan, telefonda bulunan DNA örnekleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan Jack Bissel, çıkarıldığı Wood Green Crown Mahkemesi’nde suçunu kabul ederken Cumberbatch’i neden hedef aldığı hakkında konuşmadı. Bissel’in saldırıdan önce bir pideciden 2 pide aldıktan sonra dükkan sahibine, “eve zorla girip evi yakacağını” söylediği öğrenildi. Bissel’e Cumberbatch’in ailesine ve yaşadıkları bölgeye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarılırken 310 dolar da para cezası verildi.