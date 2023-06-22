Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen ve Nur Sürer gibi usta oyuncuları barındıran ‘O da bir şey mi?’ adlı filmin çekimleri Söke’de yapılıyor. Film çekimlerinin ana mekanı ise Söke’nin tarihi binası Efes Sineması ve Oteli oldu. Mayıs ayında başlayan filmin çekimlerinin önümüzdeki hafta tamamlanması beklenirken, filmde Söke’nin cadde ve sokakları, merkez çarşısı ve çevredeki antik kentlerde de çekimler yapıldı.

Söke’nin tanıtımına katkı sağlayacak olan filmin setine Söke Belediye Meclis Üyeleri ziyarette bulundu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan adına Belediye Meclis Üyeleri Yasemin Gürsoy, Hatice Kurban, Saime Cantürk, Egemen Dalgıç, Faik Polat ve Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Batir filmin yönetmeni Pelin Esmer’e çiçek ve plaket takdim etti.